Выбросить хлам и не брать денег: как провести 16 сентября, чтобы избежать напастей

Народные приметы на день Домны Доброродной

Разобрать завалы, выбросить лишнее и честно поговорить с близкими - так, согласно народному календарю, следует провести 16 сентября, день Домны Доброродной. В православной церкви это день святых мучениц Домны и Василисы Никомидийских.

Традиции

На Руси день Домны считался временем большой уборки. Люди перебирали вещи и без жалости расставались с тем, что отслужило своё. Был и необычный ритуал: старую одежду, треснувшую утварь и изношенные лапти развешивали на заборах. Согласно поверьям, это делалось, чтобы отвести от дома зависть и дурной глаз. Вечером всё это сжигали в одном костре с картофельной ботвой, чтобы привлечь в дом достаток. Над входной дверью прибивали подкову на удачу.

Что принято делать 16 сентября

Народный календарь предписывал в этот день:

Отдать нуждающимся вещи, которые ещё крепкие, но вам не нужны.

Повесить на кухне декоративные лапотки — по поверью, это принесёт хозяйке успех в делах на весь год.

Окурить комнаты сушёной полынью или можжевельником — считалось, что это помогает очистить пространство.

Провести день честно с самим собой. Откровенный разговор с близкими помогает закрыть старые конфликты и вернуть доверие.

Дурные приметы на 16 сентября

У предков были и запреты на этот день.

Нельзя было поднимать найденные монеты, иначе потеряешь свои деньги.

Подолгу глядеться в зеркало — «притянуть» беды и неприятности.

Незамужним девушкам запрещалось ходить на прогулку в одиночестве, чтобы не откладыватт свадьбу.

Жениться в этот день тоже было не желательно - брак, заключенный в этот день, считался обреченным на неудачу. Переедать запрещалось — излишества в еде грозят будущей нуждой.

Погодные приметы

Наблюдения за природой в день Домны Доброродной помогали предсказывать погоду:

Ярко-красный закат — к затяжным ветрам и ненастью.

Густой утренний туман — к тёплому погожему дню и мягкой осени.

Птицы массово собираются в стаи и улетают на юг — зима придёт рано и будет суровой.

Обильный урожай картофеля — к сытой зиме, а мелкие клубни напоминали о бережливости.

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