От крыши до старинных рам: Павловский дворец ждет большая реставрация

Завершить работы планируется к октябрю 2027 году.

Павловский дворец — один из самых уютных и красивых дворцовых ансамблей под Петербургом. Скоро он заметно преобразится. Здание ждет масштабный ремонт, которого здесь не было почти двадцать лет.

Обновят всё: от фундамента до позолоты

Конкурс на реставрацию выиграла компания «М. Г. Прайват реконстракшн», рассказали ТАСС в пресс-службе компании.

Специалисты укрепят фундамент, сделают новую гидроизоляцию, переберут крышу и полностью обновят фасады. Работать придется со сложными материалами: камнем, лепниной, гипсом, известняком и металлом с позолотой.

Полностью завершить ремонт планируют к октябрю 2027 года. Сейчас мастера работают с первыми корпусами и параллельно проектируют ремонт остальных зданий.

Эхо войны и подвиг мастеров

Фасады дворца не обновляли с начала 2000-х годов. Но главная сложность даже не в этом.

Во время Великой Отечественной войны Павловск сильно пострадал. В 1944 году отдавшая наступавшим войскам дворец фашистская армия подожгла его. От роскошного здания остались лишь обгоревшие стены.

С 1945 по 1957 год дворец буквально подняли из руин. Многие элементы декора, которые мы видим сегодня, создали именно в те годы. Теперь эти послевоенные детали сами стали историей и требуют бережного восстановления.

«Одежда» для картин XVIII века

Пока строители готовятся к наружным работам, внутри музея тоже кипит жизнь. Реставраторы привели в порядок редкие картинные рамы XVIII века, рассказали в пресс-службе музея.

Как говорят сотрудники музея, рама для картины — это как одежда для человека. Без нее полотно просто нельзя повесить в зале. Большинство «родных» рам Павловска сгорело в войну. Поэтому в 1950-х годах Эрмитаж поделился с колегами своими запасниками.

Среди них оказались уникальные французские рамы. Их мастера узнают по ювелирной резьбе и редкой позолоте с сочетанием желтого и зеленого оттенков.

3D-принтеры на службе у истории

Современная реставрация использует самые продвинутые технологии. Например, раму для портрета французской королевы Марии Лещинской восстанавливали с помощью 3D-сканирования.

Утраченные резные узоры смоделировали на компьютере по сохранившимся фрагментам, напечатали и покрыли сусальным золотом.

Обновленные шедевры не будут пылиться в хранилищах. Осенью 2026 года часть из них отправится на выставку в Петрозаводск. А раму с портретом королевы повезут в Москву — в Пушкинский музей на большую выставку «Маркиза де Помпадур. Триумф рококо».

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