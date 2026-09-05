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3 капли на ватный диск — и через 10 минут пятки нежнее шелка: французский уход, который заменяет дорогой салонный педикюр

Опубликовано: 5 сентября 2026 13:15
 Проверено редакцией
Городовой ру
3 капли на ватный диск — и через 10 минут пятки нежнее шелка: французский уход, который заменяет дорогой салонный педикюр
фото Городовой ру
Как сделать пятки мягкими в домашних условиях

Хочется, чтобы пятки были мягкими, а тратить час на ванночки и пемзу совсем не хочется? Есть простой и бережный вариант: экспресс‑уход с глицерином.

Он занимает всего 10 минут, стоит недорого, а эффект заметен уже после первых процедур. Такой подход особенно выручает, когда кожа просто сухая, а не требует серьёзного педикюра.

Как работает глицерин

Глицерин — классический увлажнитель: он притягивает и удерживает воду в роговом слое кожи. Именно нехватка влаги делает пятки шершавыми, а глицерин помогает вернуть им гладкость и эластичность.

Важный нюанс: лучше наносить средство, пока кожа ещё слегка влажная — так эффект будет сильнее.

При сильной сухости можно дополнительно использовать кремы с мочевиной.

Пошаговый экспресс‑уход

  • помойте стопы тёплой (не горячей) водой и аккуратно промокните полотенцем — кожа должна остаться чуть влажной;
  • смочите ватный диск чистой водой, слегка отожмите и нанесите на него 3 капли глицерина;
  • тщательно протрите пятки и самые сухие участки; если кожа грубая, оставьте диск на проблемной зоне примерно на 10 минут;
  • распределите остатки средства лёгкими массажными движениями — смывать сразу не нужно;
  • закрепите результат кремом для ног или тонким слоем вазелина: это снизит потерю влаги и усилит смягчающий эффект.

Личный опыт автора

Раньше автор портала "Городовой" Анастасия Чувакова думала, что без ванночки и пемзы пятки не станут гладкими — и зря. Попробовала уход с глицерином и удивилась, насколько быстро кожа стала мягче. Теперь она делает такой экспресс‑вариант пару раз в неделю — хватает, чтобы стопы выглядели ухоженно. И никакой жёсткой обработки: только увлажнение и немного крема сверху.

Ранее «Городовой» рассказывал, как победить налет в унитазе.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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