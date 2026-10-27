Гриппа почти нет: чем сейчас болеют в Петербурге и области

В Петербурге и Ленинградской области заболеваемость ОРВИ плавно ползет вверх.

Осень берет свое: в метро и автобусах все чаще слышен кашель, а в аптеках выстраиваются очереди за каплями для носа.

В Петербурге и Ленинградской области заболеваемость ОРВИ плавно ползет вверх. Только за последнюю неделю к врачам обратились больше 34 тысяч человек: свыше 22,6 тысячи в городе и около 11,9 тысячи в области.

Чем мы болеем, если не гриппом?

Лабораторные пробы показывают: истинный грипп в регион пока массово не пришел. Людей косят другие сезонные возбудители — риновирусы, аденовирусы и парагрипп, сообщает Роспотребнадзор по Петербургу и области.

Обычно они переносятся легче: мучают насморк, першение в горле и легкая температура. Однако расслабляться рано. Настоящий грипп опасен именно своими внезапными атаками и тяжелыми осложнениями — от гайморита до опасной вирусной пневмонии.

Пик его активности традиционно ожидается чуть позже — ближе к декабрю и январю.

Каждый пятый уже защитился

Пока вирус гриппа не разгулялся в полную силу, в поликлиниках продолжается вакцинация:

В Петербурге прививку сделали уже более 1,28 миллиона человек (23% жителей, включая почти 300 тысяч детей).

(23% жителей, включая почти 300 тысяч детей). В Ленобласти укол получили почти 417 тысяч человек (21,1% населения, из них 112 тысяч — дети).

Чтобы создать надежную общую защиту (коллективный иммунитет), врачам нужно привить хотя бы 60% населения региона. Времени на это остается все меньше — специалисты советуют успеть до середины ноября.

Важная деталь: «опасные» две недели

Прививка — это не броня, которая появляется по щелчку пальцев. Самая частая ошибка — сделать укол и в тот же день пойти в переполненный торговый центр.

Организму нужно время, чтобы выработать антитела. Защита формируется примерно 14 дней. Если подхватить вирус на третий день после укола, вакцина просто не успеет сработать.

Именно поэтому первые две недели после прививки стоит поберечься: избегать толпы, носить маску в транспорте и одеваться по погоде.

При этом вакцина не гарантирует, что вы не заболеете вовсе. Ее главная цель — сделать так, чтобы болезнь прошла как легкая простуда, а не довела до больничной койки.

Простое табу для родителей

Санврачи в этом сезоне особенно категоричны в одном вопросе: нельзя водить простуженных детей на уроки и в кружки.

Даже если кажется, что это «просто легкий насморк», в замкнутом классе или группе сада один ребенок за пару дней заразит половину коллектива. Правило простое: зачихал — остаешься дома.

Как не разболеться: базовый минимум

Мойте руки. Банально, но работает безотказно. Пришли с улицы — сразу к раковине с мылом.

Банально, но работает безотказно. Пришли с улицы — сразу к раковине с мылом. Проветривайте квартиру и офис. Застойный сухой воздух — лучший друг бактерий.

Застойный сухой воздух — лучший друг бактерий. Не геройствуйте на работе. Чувствуете слабость и озноб — останьтесь дома и вызовите врача. Переносить болезнь на ногах сейчас слишком рискованно.

Ранее «Городовой» рассказывал, когда лучше прививаться.