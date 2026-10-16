Сезон простуд: что сейчас косит петербуржцев и подготовиться к вакцинации

Сейчас самое время вакцинироваться.

Осень, а значит начинается сезон ОРВИ и гриппа. В метро всё чаще слышен кашель, а в аптеках разбирают леденцы от горла и капли для носа.

Что происходит в Петербурге прямо сейчас?

За последнюю неделю к врачам обратилась целая армия заболевших: около 26 тысяч человек в самом Петербурге и еще почти 13 тысяч в Ленинградской области, сообщили в Роспотребнадзоре.

Цифры звучат внушительно, но медики успокаивают: никакой катастрофы нет. Это стандартный сезонный подъем.

Стало холоднее и сырее, включили отопление, люди закрыли окна и больше времени проводят в душных помещениях и транспорте. Для осени это обычное дело.

Чем именно мы сейчас болеем?

Многие сразу списывают недомогание на грипп. Однако лабораторные тесты показывают: настоящего гриппа в городе пока практически нет.

Сейчас нас атакует совсем другая компания вирусов:

Риновирусы. Это главные виновники заложенных носов и бесконечных носовых платков.

Это главные виновники заложенных носов и бесконечных носовых платков. Парагрипп. Любит бить по связкам: именно он вызывает осипший голос и лающий сухой кашель.

Любит бить по связкам: именно он вызывает осипший голос и лающий сухой кашель. Аденовирусы. Часто дают неприятное комбо — болит горло, поднимается температура и краснеют глаза (начинается конъюнктивит).

Настоящий грипп куда опаснее и коварнее, но его время традиционно приходит позже — ближе к декабрю или январю.

Почему привиться лучше именно сейчас?

Пока опасный вирус гриппа не пришел в город, у нас есть идеальное окно возможностей.

После укола организму нужно около двух недель, чтобы выработать надежную защиту — антитела. Если пойти на вакцинацию в разгар эпидемии, есть риск подхватить вирус раньше, чем прививка успеет сработать.

Как рассказала "Городовому" врач-эндокринолог клиники доктора Жито Виктория Иванова, сентябрь и октябрь — идеальные месяцы.

"Оптимальное время для прививки — начало сезона, обычно сентябрь или октябрь, до подъема заболеваемости. Но если этот период упущен, вакцинироваться все равно стоит: грипп может циркулировать несколько месяцев, и защита останется актуальной. После введения вакцины организму требуется примерно две недели, чтобы выработать достаточный уровень защитных антител. Поэтому прививаться лучше заранее, а не в разгар эпидемии", - отмечает эксперт.

Кому укол нужен в первую очередь?

Здоровый молодой организм обычно справляется с гриппом за неделю. Но есть те, для кого вирус смертельно опасен из-за риска тяжелых осложнений на легкие и сердце:

пожилые люди (от 60 лет);

беременные женщины;

люди с диабетом, бронхиальной астмой и сердечно-сосудистыми болезнями;

люди с лишним весом.

Для них прививка — это не просто страховка от насморка, а реальный способ избежать больничной палаты.

Как подготовиться к вакцинации?

Никаких сложных ритуалов не требуется. Не нужно голодать, чистить организм или пить горстями витамины.

"Специальная сложная подготовка к вакцинации от гриппа обычно не требуется. Накануне желательно хорошо выспаться, не начинать новые интенсивные тренировки, не соблюдать жесткие диеты и не проводить «чистки» организма. В день прививки лучше позавтракать привычной едой, выпить воды и прийти в спокойном состоянии", - говорит врач.

Легкий насморк без температуры или обычная усталость уколу не помеха. Врач на месте проверит самочувствие. Вакцинацию отложат только при высокой температуре или если прямо сейчас обострилась старая хроническая болячка.

Где привиться и как уберечься без уколов?

В Петербурге сделать прививку можно абсолютно бесплатно по полису ОМС. Причем не обязательно сидеть в очереди в поликлинике: каждую осень у многих станций метро и в торговых центрах дежурят специальные мобильные пункты вакцинации.

Понадобится только паспорт и полис, а сама процедура займет от силы пять минут.

А чтобы не поймать обычную осеннюю простуду прямо сегодня, соблюдайте базовую гигиену:

Мойте руки. И перестаньте трогать лицо, пока едете в транспорте.

И перестаньте трогать лицо, пока едете в транспорте. Проветривайте квартиру. Вирусы боятся свежего прохладного воздуха и обожают сухую духоту.

Вирусы боятся свежего прохладного воздуха и обожают сухую духоту. Увлажняйте нос. Обычный физраствор или спрей с морской водой смоет осевшие микробы со слизистой после поездки в автобусе или метро.

Ранее «Городовой» рассказывал, как не заболеть этой осенью.