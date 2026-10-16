Тарталетки да банка сметаны: пеку мини-сметанники — вкусные как пирожные, готовить всего 5 минут

Как приготовить мини-сметанники без замеса теста

Если готовые тарталетки из песочного теста заполнить начинкой на основе сметаны, добавить свежие ягоды и отправить в духовку, то можно получить мини-сметанники. По вкусу они напоминают торт или пирожные. Основное приготовление займет всего 5 минут.

Что понадобится для приготовления

350 г сметаны 20%, ½ чайной ложки ванилина, 4 столовые ложки сахара, 1 куриное яйцо, 1 столовая ложка кукурузного крахмала, 12 тарталеток, 100 г ягод.

Приготовление

В глубокой миске смешиваем сметану, сахар и яйцо. Взбиваем венчиком, добавляем крахмал и ванилин. Еще раз перемешиваем.

В каждую тарталетку выкладываем сладкую сметанную массу, добавляем по 1-2 ягоды. Если нет свежих, то можно взять замороженный вариант. Тарталетки должны быть заполнены примерно на ¾ части, сообщает popcornnews.ru.

Выпекаем тарталетки в прогретой до 170 градусов духовке. На это уйдет 30 минут. Готовым сметанникам нужно постоять после приготовления 10 минут, после чего их можно подавать к столу.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова очень любит сметанник, поэтому рецепт десерта из готовых тарталеток очень заинтересовал. Автор попробовала добавить в мини-сметанники замороженную вишню. Вне ягодного сезона этот вариант будет самым бюджетным.

Фото: Сгенерировано ИИ

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