Тру картошку и мешаю с молоком: блинчики получаются просто космос — подаем с соусом из йогурта, чеснока и ветчины

Как приготовить картофельные блинчики

Если натереть очищенный картофель, вмешать его в тесто на молоке, то можно получить тонкие картофельные блины. Для подачи сладует использовать не стандартную сметану, а соус, приготовленный из йогурта, ветчины и чеснока.

Что понадобится для готовки

300 г картофеля, 340 мл молока, 2 яйца, 100 г муки, 2 столовые ложки подсолнечного масла, ½ чайной ложки сушеного чеснока, 1 чайная ложка соли, укроп и перец - по вкусу.

Для соуса понадобится: 100 г ветчины, 1 зубец чеснока, 180 г йогурта, 1 пучок укропа или зеленого лука.

Приготовление

Яйца смешайте с молоком, солью. Добавьте муку, перемешивайте до исчезновения комочков. Очистите картофель, натрите его на мелкой терке и переложите в тесто. Добавьте чеснок, масло, зелень и перец. Масса должна быть немного гуще, чем классическое блинное тесто.

Нагрейте сковородку, смажьте ее маслом и вылейте порцию теста. Распределите его по поверхности, обжарьте до румяности с двух сторон. Повторяйте действия до тех пор, пока не закончится тесто.

Для соуса смешайте йогурт, измельченную ветчину, зелень и чеснок. Перед подачей лучше его охладить, сообщает popcornnews.ru.

Совет

Используйте при жарке блинов не подсолнечное, а сливочное масло. От этого они становятся более нежными и вкусными. Достаточно даже небольшого кусочка.

Личный опыт

Автор “Городового” Полина Аксенова готовит блинчики с картошкой на завтрак. Они получаются более сытными, чем обычные. Ветчину для соуса лучше натирать на терке, а не нарезать. Тогда макать блины будет удобнее, а соус получит более правильную консистенцию.

Фото: Сгенерировано ИИ

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