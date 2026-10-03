Столетний нагар стечет как сметана: метод первой и второй капли — сковородка чистая, как с витрины магазина

Очищаем сковороду от нагара с помощью средства для мытья посуды и нашатырного спирта

Справиться с черным нагаром на сковороде бывает очень сложно, ведь он буквально прикипает к покрытию. В подобной ситуации может выручить только метод “первой и второй капли”. Изначально вы сможете убрать жирную корку, после чего нагар станет рыхлым. Это позволит удалить загрязнения без каких-либо усилий.

Первая капля

Убедитесь, что сковорода остыла, после чего нанесите на грязные участки средство для посуды. Иногда достаточно всего нескольких капель. После этого гель распределяют по поверхности, оставляют в таком виде на 10 минут. Верхний слой становится более мягким.

Вторая капля

Разместите загрязненную сковороду в плотном пакете, нанесите на ватный диск нашатырный спирт. Достаточно всего нескольких капель. Выложите его рядом с посудой, плотно завяжите пакет и оставьте сковороду в таком виде на ночь.

Что делать дальше

После этого развяжите пакет, достаньте сковороду и начните ее промывать с обычной губкой. Нагар начнет сходить словно сметана, поэтому никаких усилий не понадобится.

После использования нашатырного спирта сковороду необходимо тщательно вымыть, что позволит удалить и резкий запах, сообщает gazeta45.com.

Правила безопасности

Аптечное средство имеет резкий запах, поэтому работать с ним можно только при проветривании помещения. Желательно пользоваться перчатками и маской.

Личный опыт

Автор “Городового” Полина Аксенова использует средство для посуды и нашатырный спирт не только для сковородок, но и кастрюль, противней. Принцип является тем же. Важно хорошо смачивать ватный диск, а также плотно завязывать пакет.

Фото: Сгенерировано ИИ

Читайте также:

Можно ли мыться при включенной стиральной машинке: запомните и всем родным расскажите - совет от электрика

Заглянул в фирменный магазин Совхоза имени Ленина: что там можно купить и какие цены

РЖД запускают еще один туристический ретропоезд: названы даты и направление