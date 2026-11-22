Ламинат и плитка - полнейший колхоз: в тренде другое напольное покрытие - теплое, экологичное и не боится воды

Какое напольное покрытие может заменить ламинат и плитку

Когда речь заходит о напольном покрытии, то владельцы квартир и домов отдают предпочтение привычному ламинату, плитке или линолеуму. Но эти материалы являются уже устаревшими, имеют много недостатков, из-за чего лучше подыскать что-то другое.

Отличным вариантом станет мармолеум - натуральный материал, состоящий из древесной муки, льняного масла и джута. Экологичное покрытие служит до 45 лет, при этом легко заменит все устаревшие варианты. Портал “Городовой” рассказал о нем подробнее.

Состав мармолеума

За прочность и бактерицидные свойства материала отвечают хвойные смолы и льняное масло. Благодаря этому на поверхности никогда не появится плесени. Пробковая крошка и мука из дерева делает покрытие мягким, тихим, теплым. В качестве основы берется джут - он удерживает полотно, позволяет сохранять форму.

Какие преимущества

Если мармолеум качественно установить, то он сможет выдерживать повышенную влагу, из-за чего материал подойдет даже для кухни. Но для ванной комнаты его все-таки лучше не использовать.

Ламинат и плитка всегда имеют холодную поверхность, но с мармолеумом такой проблемы не будет. По нему можно ходить босиком, при этом он отлично поглощает любой шум, что особенно важно для спальни.

О сроке службы

Считается, что срок службы материала составляет примерно 40-45 лет, но большое значение здесь имеет качество установки.

Стоимость

Мармолеум нельзя назвать дешевым материалом, так как его цена обычно доходит до 6 000 рублей за квадратный метр. Если и более низкие стоимости. Не стоит забывать и про работу мастера. Хороший специалист берет примерно 400-500 рублей за квадратный метр.

Фото: Сгенерировано ИИ

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