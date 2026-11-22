Как помыть сухофрукты, чтобы не потерять их пользу: простой способ

Курага, изюм и чернослив выглядят чистыми, но это обман зрения.

На поверхности остаются пыль, бактерии и следы обработки. Врач Александр Мясников напоминает: сухофрукты мыть надо, но без кипятка и долгого замачивания.

Зачем мыть, если упаковка целая

При сушке, перевозке и фасовке плоды контактируют с воздухом, руками и складскими поверхностями. Грязь оседает снаружи, а не внутри, поэтому заводская упаковка ничего не гарантирует. Промывать стоит даже сухофрукты из герметичной тары: вода смывает не только пыль, но и часть химических реагентов, которыми их обрабатывали.

Как мыть без потери витаминов

Не заливайте кипятком. Высокая температура разрушает витамины. Переберите плоды, замочите в прохладной воде на 15–20 минут, затем тщательно промойте под проточной водой. Промокните бумажным полотенцем и сразу ешьте. Не оставляйте мокрые сухофрукты надолго — влажная поверхность ускоряет размножение бактерий.

Что делать с сахаром

Если хочется сделать курагу менее сладкой, короткое замачивание поможет: часть сахара перейдёт в воду, а калий и другие полезные элементы в основном сохранятся. Но полностью сахар не уйдёт — сухофрукты остаются концентрированным источником природных сахаров. Тем, кто следит за глюкозой, лучше ограничить порцию.

Почему не стоит использовать мыло

Мыло, средство для посуды и «спреи для фруктов» не нужны. Доказанного эффекта от такой обработки нет, а остатки моющего средства могут остаться на продукте. Достаточно чистой проточной воды и короткого замачивания. Руки перед обработкой тоже вымойте с мылом.