Александр Мясников

О последствиях мало кто догадывается.
Крепкий сон обеспечен.
Эту крупу стоит вычеркнуть из меню навсегда.
Нужно срочно остановиться.
Это — панацея от всех болезней.
Семья врача держится в тени.
Дело не только в калорийности блюда.
Последствия будут необратимы.
Незаменимый продукт для здоровья.
Возьмите на заметку перед новогодним застольем.
Есть только один способ избежать изжоги и вздутия.
А многие и не догадываются о его пользе.
Легко даст фору даже юным красоткам.
Оно незаслуженно забыто.
И в этом списке есть лидер.
Заблуждение передается из поколения в поколение.
Ориентируйтесь на один признак.
Подробные рекомендации заняли абзац.
А ведь такие оплошности могут стоить здоровья.
Телеведущий помнит все до мельчайших подробностей.