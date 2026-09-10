Александр Мясников

К каким проблемам может привести мытье курицы - от этого не застрахованы даже аккуратные хозяйки
В 18 веке в Северной столице происходило это уникальное музыкальное действие.
С 2010 годаАлександр Мясников возглавляет Городскую клиническую больницу имени М. Е. Жадкевича в Москве.
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Как живёт главный телевизионный врач страны
Почему не стоит слушать тех, кто делится экстравагантными методами.
Кардиолог призывает отказаться от них.
А бабушки обожают принимать их день ото дня.
В напитке объёмом 500 мл содержится от 40 до 60 граммов сахара, что превышает суточную норму, установленную Всемирной организацией здравоохранения.
Специалисты отмечают важность своевременного лечения болезней, связанных с повышенным или пониженным давлением, у людей старшего возраста.
Началась осень и больничные листы стали выписывать куда чаще, чем летом.
Телом в Москве, душой в Северной столице.
А ведь бабушки кормили нас ей со сливочным маслом.
Есть ряд причин, почему эти люди так делают.
Семья телеведущего хорошо знает об ужасах того времени.
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Доктор рассказал о преимуществах.
А также тех, которые нужно употреблять.
Многие пытаются сбить сахар эссенцией.
И других призывает отказаться, чтобы жить здорово.