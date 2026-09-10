Городовой / Александр Мясников

Александр Мясников - последние новости

Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
После томатов - обязательно: 5 литров на метр — и почва здорова на 100%, мощное восстановление Полезное
Кефир, 2 яйца и пучок зелени — через 10 минут на столе гора румяных лепешек: вкуснее хачапури, проще пирожков Полезное
Почему нельзя мыть сырую курицу перед готовкой: предостережение для всех хозяек Полезное
3 чемодана из Рима, корсет и духи: что таможенники Пулково нашли в багаже пассажира из Рима Новости Петербурга
Погода 10 сентября подскажет, какой будет зима: народные приметы на Анну и Савву Скирдников Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Рецепты Прогноз погоды
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное