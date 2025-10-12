Иммунитет нельзя «пропить» — его нужно зарабатывать: доктор Мясников о профилактике ОРВИ и гриппа

Кардиолог и телеведущий Александр Мясников объяснил «Городовому», почему сезонные болезни не победить таблетками и что действительно работает для защиты организма

Президент ГКБ №71 им. М. Е. Жадкевича, врач общей практики считает, что вера в чудо-таблетку — главная ошибка осеннего сезона.

«Это общая ошибка — думать, что можно пропить витамины, БАДы и укрепить иммунитет. Так не работает. Если бы всё было так просто, сезонных простуд вообще бы не существовало. Иммунитет нужно было укреплять весной и летом — движением, закаливанием, контролем веса и хронических болезней», — подчеркнул Мясников.