Иммунитет нельзя «пропить» — его нужно зарабатывать: доктор Мясников о профилактике ОРВИ и гриппа
Иммунитет нельзя «пропить» — его нужно зарабатывать: доктор Мясников о профилактике ОРВИ и гриппа

Опубликовано: 12 октября 2025 21:00
Иммунитет нельзя «пропить» — его нужно зарабатывать: доктор Мясников о профилактике ОРВИ и гриппа
Кадр из программы «О самом главном»

Началась осень и больничные листы стали выписывать куда чаще, чем летом.

Кардиолог и телеведущий Александр Мясников объяснил «Городовому», почему сезонные болезни не победить таблетками и что действительно работает для защиты организма

Президент ГКБ №71 им. М. Е. Жадкевича, врач общей практики считает, что вера в чудо-таблетку — главная ошибка осеннего сезона.

«Это общая ошибка — думать, что можно пропить витамины, БАДы и укрепить иммунитет. Так не работает. Если бы всё было так просто, сезонных простуд вообще бы не существовало. Иммунитет нужно было укреплять весной и летом — движением, закаливанием, контролем веса и хронических болезней», — подчеркнул Мясников.

По его словам, основу защиты организма составляют самые простые привычки:

«Надо закаляться, двигаться, правильно питаться — есть овощи, фрукты, морскую рыбу, молочные продукты, продукты из цельных зерен. Это всё, что мы повторяем из года в год, но мало кто делает», — добавил врач.

Он также отметил, что сейчас грипп опаснее ковида.

«Прививки от гриппа стоит делать обязательно. От ковида — реальной вакцины пока нет, вирус мутирует быстрее, чем успевают создать вакцину. На сегодня грипп опаснее, смертность от него выше. Ковид выродился в обычное ОРЗ, не более того», — пояснил Мясников.

И добавил с привычной иронией:

«Иммунитетом нужно заниматься постоянно».

Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
