Иммунитет нельзя «пропить» — его нужно зарабатывать: доктор Мясников о профилактике ОРВИ и гриппа

Кардиолог и телеведущий Александр Мясников объяснил «Городовому», почему сезонные болезни не победить таблетками и что действительно работает для защиты организма
Президент ГКБ №71 им. М. Е. Жадкевича, врач общей практики считает, что вера в чудо-таблетку — главная ошибка осеннего сезона.
«Это общая ошибка — думать, что можно пропить витамины, БАДы и укрепить иммунитет. Так не работает. Если бы всё было так просто, сезонных простуд вообще бы не существовало. Иммунитет нужно было укреплять весной и летом — движением, закаливанием, контролем веса и хронических болезней», — подчеркнул Мясников.
По его словам, основу защиты организма составляют самые простые привычки:
«Надо закаляться, двигаться, правильно питаться — есть овощи, фрукты, морскую рыбу, молочные продукты, продукты из цельных зерен. Это всё, что мы повторяем из года в год, но мало кто делает», — добавил врач.
Он также отметил, что сейчас грипп опаснее ковида.
«Прививки от гриппа стоит делать обязательно. От ковида — реальной вакцины пока нет, вирус мутирует быстрее, чем успевают создать вакцину. На сегодня грипп опаснее, смертность от него выше. Ковид выродился в обычное ОРЗ, не более того», — пояснил Мясников.
И добавил с привычной иронией:
«Иммунитетом нужно заниматься постоянно».