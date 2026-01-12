Работающие пенсионеры почти уравняются с "диванными": всего 2 тысячи разницы

В 2026 году выплаты по возрасту для работающих граждан России, по оценке специалистов, будут находиться на уровне 25–26 тысяч рублей, а для лиц без работы — около 28 тысяч. К такому выводу пришли аналитики, данные которых приводят «Известия». Размеры пенсий продолжат расти, а разрыв между выплатами для работающих и неработающих снизится.
По информации Социального фонда, в последние месяцы прошлого года средний размер ежемесячных начислений для трудоустроенных пенсионеров составлял 22,4 тысячи рублей, тогда как для незанятых — 25,9 тысячи. Разница между этими категориями уменьшилась до минимальных за последние пять лет 3,5 тысячи рублей. Эксперты отмечают умеренный рост выплат обеих групп.
Юлия Долженкова, профессор Финансового университета при правительстве России, полагает, что через два года выплаты достигнут примерно 26 тысяч рублей для работающих граждан и 28–28,5 тысячи рублей — для тех, кто не состоит в трудовых отношениях. Она также ожидает, что разрыв в средних пенсиях в 2026 году может составить лишь 2–2,5 тысячи рублей. Различие между категориями остается, но тенденция к сближению сохранится.
В августе работающим пенсионерам будет проведен очередной перерасчет размеров начислений с учетом пенсионных коэффициентов, заработанных в 2025 году. Социальный фонд примет во внимание максимум три балла, поэтому возможное увеличение выплаты не превысит 437 рублей, исходя из текущей стоимости одного коэффициента — около 146 рублей.
