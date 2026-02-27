Дом XVIII века, в котором до сих пор живут петербуржцы: где увидеть самое старое здание города

Приезжая в Санкт-Петербург, большинство туристов идут в Эрмитаж, Государственный Русский музей, Александровский сад, посещают соборы и крепости, а также знаменитый крейсер "Аврора". Но мало кто интересуется тем, как выглядит самый старый жилой дом культурной столицы. А между тем этот объект заслуживает большего внимания. Местный гид Валерия, автор дзен-канала "Прогулки по Санкт-Петербургу", рассказывает об этом уникальном сооружении.
Самый старый жилой дом расположен на Васильевском острове — по адресу 7-я линия В.О., дом 12. Самое удивительное, что здесь до сих пор живут люди. Каменный дом был построен в 1720–1726 годах как резиденция Александро-Невской лавры, однако спустя 10 лет монастырь начал сдавать его в аренду. Так дом стал доходным: здесь размещались квартиры для профессоров и учёных Академии наук.
К началу XIX века дом немного видоизменили и сделали его конструкцию проще, а в начале XX века первый этаж здания заняли лавки - продовольственная и иконная. При этом верхние этажи все еще занимали обычные жильцы. После революции помещения в здании начали использовать под коммунальные квартиры, провели водяное отопление, установили батареи, сделали отдельные кухни и ванные комнаты.
Так дом "жил" на протяжении трех веков и не пустует до сих пор. Только представьте стены, которые помнят архитекторов Петровской эпохи, профессоров XVIII века, купцов и лавочников начала XX столетия, советские коммунальные квартиры и быт современных петербуржцев!
"Можно сказать, это здание — настоящий «живой организм» города. Оно не превратилось в музей, не стало памятником за стеклом, а продолжает выполнять ту же функцию, ради которой было построено почти 300 лет назад", — делится своими впечатлениями гид Валерия.
Автор блога призывает туристов не обходить стороной самый старый жилой дом Санкт-Петербурга, обязательно заглянуть сюда и вспомнить, что за его фасадом скрываются три века истории и тысячи человеческих судеб.
Ранее "Городовой" рассказывал, почему в центре Санкт-Петербурга вы не увидите зданий выше 42 метров.