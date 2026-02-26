Никаких облезлых пеньков: замените обрезку герани на эту процедуру – инновационный метод от агронома Давыдовой

С наступлением весеннего периода многие садоводы сталкиваются с вопросом формирования герани. Несмотря на эстетическую привлекательность данного растения, традиционная обрезка, которую советуют проводить многие специалисты, может временно ухудшить его внешний вид. В ответ на эту проблему агроном Ксения Давыдова предлагает инновационный метод ухода за геранью, заключающийся в замене обрезки на технику нанесения надрезов.
Данный подход стимулирует активацию спящих почек, расположенных в пазухах листьев. Из этих почек впоследствии развиваются новые боковые побеги, что способствует формированию более пышной кроны растения.
Надрезы выполняются по всей длине стебля, непосредственно над листовыми пазухами, с использованием острого инструмента, предварительно обработанного антисептиком. Важно контролировать глубину надреза, не допуская повреждения внутренних тканей растения.
После проведения процедуры места надрезов быстро заживают, и начинается активный рост новых побегов, что приводит к формированию бутонов. Применение данного метода ухода за геранью позволит вам создать великолепный цветочный сад на вашем подоконнике.
