1 г в воду – и фикус Бенджамина возомнит себя пальмой: начнет расти как на дрожжах – и никакого облысения

Как добиться от фикуса Бенджамина пышной шевелюры

У многих цветоводов есть фикус Бенджамина, ведь благодаря изящной листве он способен украсить любой интерьер. Однако иногда фикус начинает сбрасывать листья, лысеть и превращается в "сухую палку". Как исправить ситуацию, объяснила выпускница ТСХА, агроном Ксения Давыдова. В результате листья начнут расти как на дрожжах, а фикус Бенджамина превратится в роскошную пальму.

Подкормка

По словам эксперта, очень часто фикус начинает сбрасывать листья и останавливается в росте из-за нехватки кальция и азота. Поэтому его важно регулярно подкармливать: с марта по октябрь удобрение нужно вносить 2 раза в месяц, а в зимнее время – 1 раз месяц.

Для приготовления питательной подкормки следует растворить 1 грамм кальциевой селитры в 1 литре воды. Все размешать и полить фикус Бенджамина по влажному грунту. Эта подкормка обеспечит растение кальцием и азотом, важными для формирования пышной кроны. Вносить удобрение нужно 1 раз в 2 недели. Однако если причиной облысения стали болезни или вредители, то нужно сначала устранить причину недуга и только потом вносить подкормки.

Пересадка

Пересаживать фикус нужно 1 раз в 3-5 лет. После пересадки растение не подкармливают в течение 50 дней. Чтобы фикус Бенджамина нарастил крепкую корневую систему, нужно развести 1 грамм янтарной кислоты в 1 литре воды и полить его под корень. Если же необходимо нарастить пышную листву, то этим же раствором следует опрыскать фикус по листу.

Личный опыт цветоводов

Цветоводы поблагодарили эксперта за советы и рассказали, как сами превращают фикус Бенджамина в пальму:

"Чтобы фикус был пышным, нужна обрезка. Срежьте сухие ветки, по 2-3 листа почикайте другие ветки, а где нет листиков, тоже укоротите на половину". "У меня осенью он совершенно опал, листья просто выметала, я думала,что это просто к зиме, но он оголился совсем. Я опрыскала фикус янтарный кислотой, а дня через два еще и полила. Он просто на глазах стал одеваться и зеленеть, сейчас стоит, как прежде". "Малость обрезать и эпином попшикать по инструкции. Листья сразу полезут на всех ветках".

