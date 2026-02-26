Салат на 8 Марта «Признание» - ваша любимая будет счастлива: быстро и очень вкусно

Совсем скоро 8 Марта, а значит, пора думать над меню для праздника. Хочется удивить любимую женщину чем-то особенным, но при этом не проводить весь день у плиты.
Попробуйте приготовить салат «Признание». Ваша вторая половинка будет счастлива, ведь это не только безумно вкусно, но и очень романтично.
Ингредиенты:
- куриное филе – 250 г;
- соленые огурцы – 3 шт.;
- сыр – 150 г;
- лук красный – 1/2 шт;
- гранат – для украшения;
- майонез, соль, специи – по вкусу.
Свеклу заранее отвариваем до полной готовности. Куриное филе маринуем в специях, а затем отвариваем или обжариваем. После остывания нарезаем его средними кубиками.
На плоской тарелке рисуем майонезом контур сердца и слегка смазываем середину. Филе выкладываем ровным слоем в виде сердца и покрываем густой майонезной сеткой.
Мелко нарезаем лук, посыпаем им мясо, затем снова смазываем майонезом. Маринованные огурцы нарезаем кубиками, отжимаем от лишнего сока и выкладываем поверх лука. Снова покрываем майонезом.
Сыр натираем на мелкой терке и щедро посыпаем им огурцы, а также боковые стороны салата. Свеклу натираем на мелкой терке и выкладываем ее в центр салата, формируя небольшое сердечко.
Сверху делаем майонезную сетку и украшаем зернами граната. Боковые стороны тоже покрываем майонезом плавными линиями и дополняем гранатом. У основания салата выкладываем свежий укроп. Приятного аппетита!
Ранее "Городовой" рассказал, как приготовить постный майонез без яиц.