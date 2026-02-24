Почему в Санкт-Петербурге построили самое глубокое метро в мире?

Раскрываем секрет самого глубокого метро в мире

Петербургское метро - один из самых любимых объектов для посещения у туристов. Здесь красиво, комфортно, атмосферно. Вспомнить хотя бы станцию "Автово" с ее хрустальными и мраморными колоннами, создающими потрясающую игру света! Это ж не станция, а целый музей! Но мало кто знает, что метро в Санкт-Петербурге - это еще и один из самых глубоких метрополитенов в мире. Подробнее об этом рассказывает автор дзен-канала "Алексей Куклев | Дневник Лёхи".

Итак, петербургское метро - это лидер по среднему залеганию станций во всем мире. Глубина - более 60 метров. Правда, в Китае есть станции и глубже, но именно по среднему показателю культурная столица России - вне конкуренции. Станции выкопаны на такой глубине неспроста. Дело в том, что, как известно, Питер построен на болоте и здесь высокий уровень грунтовых вод. Поэтому при строительстве метрополитена и нельзя было просто выкопать канаву - пришлось бурить по-настоящему.

Теперь здесь каждый эскалатор - спуск в подземный мир. И все это создано в середине XX века, когда еще не существовало современных технологий, цифровых моделей и лазеров. Все, что помогало рабочим создавать легендарный метрополитен - это расчёты, бетон и грандиозная инженерная воля.

Самая глубокая станция - "Адмиралтейская". Она расположена на пятой (Фрунзенско-Приморской) линии между станциями «Садовая» и «Спортивная». Вы можете увидеть эту станцию, если окажетесь недалеко от Эрмитажа, Адмиралтейства, Дворцовой площади и других главных достопримечательностей города - вестибюль "Адмиралтейской" находится буквально в 5 минутах ходьбы от них.

