Не Сочи и не Анапа: популярным российским курортам есть замена - теплое море, фрукты и живописные места

Что посмотреть на Каспийском море

Когда речь заходит о пляжном отдыхе в России, большинство сразу вспоминают Черное или Азовское моря. Каспийское побережье пока не так популярно среди туристов, но у него есть свои весомые преимущества. Как отмечают эксперты, в регионе уединённые песчаные пляжи, теплая вода и цены ниже, чем в Сочи и Анапе.

Махачкала

В Дагестане есть чистые песчаные пляжи, в основном на территории отелей и турбаз. Добраться до столицы республики можно самолётом из обеих столиц: за 2,5 часа из Москвы, из Санкт-Петербурга — за 3,5 часа.

Купаться в Каспийском море можно с июня и до сентября, вода теплая, до +25 градусов. Помимо пляжного отдыха привлекает туристов насыщенная экскурсионная программа. Популярные достопримечательности: древнейшая мечеть России, бархан Сарыкум и Сулакский каньон — один из самых глубоких в Европе.

Дербент

Дербент — один из древнейших городов России. Находящаяся здесь крепость Нарын-кала имеет пятитысячную историю. Пляжная инфраструктура развита не везде, но можно подобрать отель с собственным выходом к морю и песчаным берегом.

Добраться до Дербента можно через Махачкалу: на электричке ехать пару часов.

Главные достопримечательности Дербента — величественная крепость Нарын-кала и старый центр с его узкими улочками и древней архитектурой. Но настоящая жемчужина региона — Самурский лес, уникальный лиановый лес, где цветут лотосы. Зрелище настолько впечатляющее, что ради него стоит проделать долгий путь.

Каспийское побережье пока остаётся местом для тех, кто ищет уединения, готов к открытиям и не гонится за развитой инфраструктурой. Но именно здесь можно найти то, что всё реже встречается на переполненных черноморских курортах: тишину, простор и почти дикую природу.

