Как посеять мелкие семена: Бабуля-огородница нашептала хитрый способ

Опубликовано: 24 февраля 2026 01:03
 Проверено редакцией
Legion-Media
Совет по посеву мелких семян, так можно сеять цветы на рассаду.

Заканчивается зима, самое время сеять на рассаду семена растений. И если с крупными семенами, например, огурцов или баклажанов, проблем не возникает, то посев мелких семян становится настоящей головоломкой. Совершенно невозможно понять, в каком месте горшка или ящика вы их уже посадили и в каком количестве. Из-за своего размера они просто не видны на почве.

О необычном способе посева мелких семян рассказывают на канале "Дачные заметки", обязательно стоит его испробовать и оценить удобство.

Но вариант их посева всё-таки есть, им обычно пользуются деревенские жители. Некоторые горожане тоже его переняли и полюбили за практичность.

Что использовать

Для посева мелких семян нам понадобится снег. Если живёте в деревне, то взять его можно во дворе. Тем, кто проживает в городских квартирах, лучше набирать снег в палисадниках или в парке, там он чище и точно не будет вреден для молодых растений.

Суть метода

  1. Создаем для семян подходящий грунт, чаще всего - это рыхлая почва с добавлением песка, торфа и даже опилок. Через такой барьер семенам легко будет пробиться, прорастание пойдёт быстрее.
  2. Прямо на слой почвы выкладываем снег в 1-2 сантиметра. Не беда, если он уже успел подтаять. Положили, утрамбовали слегка.
  3. Теперь по снегу можно выкладывать мелкие семена. Они будут идеально видны на светлом фоне. Закапывать их не нужно, они потом сами уйдут в почву.
  4. Полив производить тоже не нужно, снег, растаяв, увлажнит грунт.
  5. Накрываем ящики плёнкой и ставим в теплое место. Уже через несколько дней появятся первые ростки.

Ещё вариант

Также мелкие семена можно сеять поверх туалетной бумаги. Расстелили её в 1 слой поверх почвы, полили, выложили семена. Спустя пару поливов бумага растворится и не помешает прорастанию семян.

Автор:
Марина Котова
Полезное
