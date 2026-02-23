Городовой / Полезное / Закидывать снег в теплицу перед весной или не стоит: агроном жестко поставил точку в спорах - не правы 98% огородников
Закидывать снег в теплицу перед весной или не стоит: агроном жестко поставил точку в спорах - не правы 98% огородников

Опубликовано: 23 февраля 2026 16:28
 Проверено редакцией
Стоит ли закидывать снег в теплицу и в чем главная ошибка большинства дачников 

Земля в теплице – это особая экосистема, которая требует к себе более пристального внимания, чем обычный огород. Постоянное пребывание под "колпаком" меняет структуру и состав почвы, делая ее более уязвимой. Именно в этот момент на помощь приходит снег, считают эксперты портала "Огород".

Для чего необходим снег в теплице

Зимой, когда теплица остается без защиты, почва внутри продолжает терять влагу. Грунт становится все более плотным. Буквально каменеет. Этот процесс не только губителен для вредителей, но и для полезных микроорганизмов, что неизбежно сказывается на плодородии. В этом случае снег становится настоящим спасателем для тепличной земли.

3 важных пункта

Во-первых, снежный покров при таянии восполняет утраченную влагу. Во-вторых, он служит своеобразным одеялом, защищая почву от глубокого промерзания и предотвращая ее разрушение. Снежный покров также помогает сохранить в земле ценные питательные вещества. Более того, снег замедляет нежелательные химические реакции, происходящие в грунте.

Талая вода, полученная из снега, по своим полезным свойствам превосходит обычную водопроводную. Поэтому, если укрыть грядки в теплице снегом, то весной вы не только сохраните ценную микрофлору, но и создадите идеальные условия для быстрого роста и развития ваших растений.

Личный опыт дачника

"Снег работает как естественный регулятор, восстанавливая баланс, нарушенный искусственными условиями "колпака". Использование снега для укрытия тепличных грядок – это простой, доступный и невероятно эффективный способ заботы о земле, который позволяет избежать многих проблем", - поделился опытом Андрей из Кирова.

Ранее портал "Городовой" рассказал про благоприятные даты для посева томатов в феврале.

Автор:
Анастасия Чувакова
Полезное
