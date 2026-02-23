Выставил Toyota RAV4 2021 на продажу - покупатель нашелся за 3 дня: продал по своей цене без торга

Каждый автолюбитель рано или поздно сталкивается с продажей собственной машины. Этот процесс часто превращается в настоящую головоломку: как быстро найти покупателя, не продешевить и не попасть в руки перекупщиков.
Автоэксперт Андрей Якунин подчеркнул, что найти покупателя на действительно хороший экземпляр можно очень быстро. Он продал Toyota RAV4 своей сестры всего за три дня без торга.
Идеальное состояние
Основой быстрой продажи стало исключительное состояние трехлетнего кроссовера с пробегом 51 000 км. Машина эксплуатировалась бережно и только в городе.
Ключевые факторы успеха:
- регулярное обслуживание у официального дилера с оригинальными запчастями;
- полностью родная краска кузова без единой царапины и аварий;
- чистый салон;
- богатая комплектация с полным приводом и всеми системами безопасности.
Подготовка и первые звонки
Перед продажей "японец" прошел профессиональную мойку с восковым покрытием. Были сделаны качественные фотографии при хорошем освещении.
Продавец выставил автомобиль за 3 750 000 рублей без торга во вторник, и уже через пять минут начались звонки от перекупщиков, которые пытались сбить цену. Продавец отказывал всем коммерсантам, так как ждал реального покупателя.
Покупатель и сделка
На следующее утро позвонил мужчина из соседнего города, который два месяца искал машину для жены. На осмотр он приехал с профессиональным диагностом.
Специалист проверил толщину краски, провел компьютерную диагностику и осмотрел узлы - все оказалось идеально. После этого покупатель внес задаток без торга. Сделку оформили на третий день после публикации объявления.
"Владение ликвидным автомобилем сегодня превращается в отличную финансовую инвестицию с защитой семейных накоплений от постоянного обесценивания национальной валюты. <...> Никакие современные китайские паркетники с огромными красивыми планшетами пока не способны перебить народную любовь к старым надежным агрегатам", - заключил Якунин.
Ранее "Городовой" рассказал про стоимость обслуживания Chery Tiggo 4 Pro и Lada Niva Travel.