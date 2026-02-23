Городовой / Город / Семья, спонтанность и онлайн-шопинг: планы Петербурга на Женский день
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Просто жарю овсянку на сковороде – и через 10 минут вкуснятина к чаю готова: быстро, просто и вкусно Полезное
95 копеек довели петербуржца до суда: иск на 15 тысяч за «призрачный» счёт Город
Как живет поселок, где проходила государственная граница между СССР и Финляндией – история населённого пункта Полезное
РЖД снижает цены: Ласточка и Аврора дешевле до конца апреля Город
Город, в котором нет светофоров - аварий от этого больше не становится: курорт популярен у российских туристов Полезное
Теги
Санкт-Петербург Туризм Сад-огород Рецепты Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Семья, спонтанность и онлайн-шопинг: планы Петербурга на Женский день

Опубликовано: 23 февраля 2026 19:00
 Проверено редакцией
Семья, спонтанность и онлайн-шопинг: планы Петербурга на Женский день
Семья, спонтанность и онлайн-шопинг: планы Петербурга на Женский день
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru
Петербуржцы уже определились с планами на Международный женский день. 

Жители Санкт-Петербурга в среднем намерены выделить примерно 6000 рублей на подарки к Международному женскому дню. Об этом сообщают эксперты «Авито» на основе своего исследования.

Планы на праздник

Петербуржцы уже продумали, как провести 8 Марта. Средний чек на презенты в этом году ожидается около 6000 рублей, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Для 44% горожан это в первую очередь семейное торжество с близкими. 28% сосредоточатся на поздравлениях и подарках для родных, а около 20% отметят день вдвоем — романтическим ужином или выездом.​

Желания женщин

17% женщин планируют уделить день себе: отдохнуть или заняться хобби. 9% используют выходные для поездок за город или коротких путешествий.​

Выбор подарков

43% покупателей действуют спонтанно, без особых размышлений. 20% спрашивают мнение самой виновницы торжества, 9% консультируются с ее друзьями или родственниками, столько же следуют вишлисту, а 7% отдают предпочтение деньгам.​

Бюджет на презент

Более трети опрошенных уложатся в 3000 рублей на один подарок. Около 30% потратят 3000–5000 рублей, 19% — 5000–10000 рублей, 12% превысят эту сумму, а 3% выберут handmade-подарки.​

Онлайн-шопинг лидирует: 49% выберут этот способ. 25% пойдут в ТЦ или гипермаркеты, 16% — в специализированные магазины косметики, парфюма, ювелирки или электроники.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью