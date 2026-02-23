Семья, спонтанность и онлайн-шопинг: планы Петербурга на Женский день

Жители Санкт-Петербурга в среднем намерены выделить примерно 6000 рублей на подарки к Международному женскому дню. Об этом сообщают эксперты «Авито» на основе своего исследования.
Планы на праздник
Петербуржцы уже продумали, как провести 8 Марта. Средний чек на презенты в этом году ожидается около 6000 рублей, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".
Для 44% горожан это в первую очередь семейное торжество с близкими. 28% сосредоточатся на поздравлениях и подарках для родных, а около 20% отметят день вдвоем — романтическим ужином или выездом.
Желания женщин
17% женщин планируют уделить день себе: отдохнуть или заняться хобби. 9% используют выходные для поездок за город или коротких путешествий.
Выбор подарков
43% покупателей действуют спонтанно, без особых размышлений. 20% спрашивают мнение самой виновницы торжества, 9% консультируются с ее друзьями или родственниками, столько же следуют вишлисту, а 7% отдают предпочтение деньгам.
Бюджет на презент
Более трети опрошенных уложатся в 3000 рублей на один подарок. Около 30% потратят 3000–5000 рублей, 19% — 5000–10000 рублей, 12% превысят эту сумму, а 3% выберут handmade-подарки.
Онлайн-шопинг лидирует: 49% выберут этот способ. 25% пойдут в ТЦ или гипермаркеты, 16% — в специализированные магазины косметики, парфюма, ювелирки или электроники.