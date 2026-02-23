Городовой / Город / Снежный «чек» Петербурга: такси подорожало до 708 рублей
Снежный «чек» Петербурга: такси подорожало до 708 рублей

Опубликовано: 23 февраля 2026 20:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Прошлым летом в Петербурге мигрантам запретили работать по патентам в такси. 

В Санкт-Петербурге выросли сезонные тарифы на коммерческие пассажирские перевозки.

По данным «Коммерсанта», с 1 января по 15 февраля из-за снегопадов средняя стоимость поездки в такси в городе увеличилась на 9%, как указано в «Чек индексе». Средний чек достиг 708 рублей, а спрос вырос на 4%.

Сравнение по России

По средним показателям по стране тарифы такси поднялись на 10% — до 681 рубля. Росстат зафиксировал общероссийский рост цен на 8% до 49,31 рубля за километр, в то время как в Петербурге они слегка снизились на 0,3% — до 59,88 рубля.

Причины роста

Эксперты «Яндекс.Такси» объясняют удорожание сложной погодой и пробками: средняя длительность поездок выросла на 30%, а в пиковые часы тарифы могли подскочить на 20–25%.

Напомним, летом прошлого года мигрантам запретили работать в такси по патентам, и теперь аналогичное ограничение предлагают ввести в торговле.

Автор:
Юлия Аликова
Город
