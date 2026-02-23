Городовой / Город / Барьеры на Неве спасают петербуржцев от ледовых соблазнов
Барьеры на Неве спасают петербуржцев от ледовых соблазнов

Опубликовано: 23 февраля 2026 21:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Выход на лёд в запрещённый период грозит предупреждением или же штрафом в размере от 1 до 5 тысяч рублей.

На спусках к Неве установили барьеры. Жители Петербурга одобрили это новшество, подчеркнув повышенную безопасность, сообщает 78.ru.​

Правила и санкции

В городском комитете по законности, правопорядку и безопасности сообщили, что в период запрета выход на лёд может повлечь предупреждение или штраф от 1 до 5 тысяч рублей.

В текущий период к нарушителям не применяли административные меры — вместо этого ведут профилактические разговоры, раздают памятки о безопасности и инструкции по действиям в чрезвычайных ситуациях.​

Актуальное обновление

Перекрытия связаны с салютом 23 февраля. Оцепление начнётся снимать в 23:00, а к часу ночи всё освободят.


Затронуты фасад Эрмитажа со стороны набережной, спуски к воде на Дворцовой набережной от Троицкого до Дворцового моста, а также спуски на Васильевском острове по Университетской набережной.​

Автор:
Юлия Аликова
Город
