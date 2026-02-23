Барьеры на Неве спасают петербуржцев от ледовых соблазнов

Global Look Press / Maksim Konstantinov

Выход на лёд в запрещённый период грозит предупреждением или же штрафом в размере от 1 до 5 тысяч рублей.