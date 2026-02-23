Барьеры на Неве спасают петербуржцев от ледовых соблазнов

На спусках к Неве установили барьеры. Жители Петербурга одобрили это новшество, подчеркнув повышенную безопасность, сообщает 78.ru.
Правила и санкции
В городском комитете по законности, правопорядку и безопасности сообщили, что в период запрета выход на лёд может повлечь предупреждение или штраф от 1 до 5 тысяч рублей.
В текущий период к нарушителям не применяли административные меры — вместо этого ведут профилактические разговоры, раздают памятки о безопасности и инструкции по действиям в чрезвычайных ситуациях.
Актуальное обновление
Перекрытия связаны с салютом 23 февраля. Оцепление начнётся снимать в 23:00, а к часу ночи всё освободят.
Затронуты фасад Эрмитажа со стороны набережной, спуски к воде на Дворцовой набережной от Троицкого до Дворцового моста, а также спуски на Васильевском острове по Университетской набережной.