7 капель на каждое семечко – и рассада попрет как на дрожжах: будет крепче молодых дубков, мощной и стойкой

Как обработать семена, чтобы рассада выросла здоровой, толщиной с палец

Каждый дачник мечтает о крепкой рассаде, ведь от нее зависит будущий урожай. Как правильно посеять семена, чтобы перцы с томатами росли активно и крепли на глазах, объяснила опытный садовод, автор Дзен-канала "Сад-огород Live" (18+).

По словам эксперта, очень часто рассада чахнет и плохо растет из-за патогенной микрофлоры в грунте. Она мешает томатам и перцам полноценно развиваться. И никакие подкормки в такой ситуации не спасут.

Чтобы избежать таких неприятностей, достаточно разложить семена в лотке на грунт на нужном расстоянии. Затем следует капнуть на каждое семечко по 7 капель хлоргексидина. Он быстро удалит патогенную микрофлору на поверхности семян, а также пропитает почву вокруг, обеззаразив ее.

"Однажды я провела эксперимент. Посеяла так семена томатов и прокапала хлоргексидином, а во втором лотке посеяла семена как обычно. В результате рассада с хлоргексидином росла активно, выглядела бодро и была крепкой. Во втором лотке всходы местами отставали от сверстников»", – поделилась наблюдениями эксперт.

Личный опыт дачников

Интернет-пользователи поблагодарили эксперта за советы и рассказали, в чем замачивают семена:

«Я всегда обрабатываю все семена 1%-ым раствором марганцовки. Делаю так уже около 30 лет так». «У меня в книге по огородничеству написано, что можно дезинфицировать перекисью. Так как марганцовки не было, то замачиваю как раз в перекиси». «Семена томатов я обрабатываю в горячей воде температурой 50 градусов, тогда они не болеют вирусными болезнями».

Ранее мы сообщали, какой сорт томатов покорил садоводов крупными и вкусными плодами.