Цветочная революция в «Пушкинском»: 13 тысяч ампелей и роботы

Садово-парковое предприятие «Пушкинское» определило ключевые задачи на 2026 год, включая высадку 850 тысяч растений. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по благоустройству.
В эту партию войдут 13 тысяч ампельных культур (с ниспадающими побегами), около 200 тысяч виол, или анютиных глазок, а также более полумиллиона однолетних цветов в качестве дополнительного акцента.
Сотрудники предприятия применяют инновационные подходы для оптимизации работы, в том числе специализированные сеялки и камеры для выращивания семян.