Городовой / Город / Цветочная революция в «Пушкинском»: 13 тысяч ампелей и роботы
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Как живет поселок, где проходила государственная граница между СССР и Финляндией – история населённого пункта Полезное
РЖД снижает цены: Ласточка и Аврора дешевле до конца апреля Город
Город, в котором нет светофоров - аварий от этого больше не становится: курорт популярен у российских туристов Полезное
Не перец, а трудоголик какой-то: вяжет плоды как заведенный и в жару, и в холода – урожай выдает тазами даже на Севере Полезное
«Парковки России» провалились в СПб: Лискутов хвалит, цифры ругают Город
Теги
Санкт-Петербург Туризм Сад-огород Рецепты Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Цветочная революция в «Пушкинском»: 13 тысяч ампелей и роботы

Опубликовано: 24 февраля 2026 00:00
 Проверено редакцией
Цветочная революция в «Пушкинском»: 13 тысяч ампелей и роботы
Цветочная революция в «Пушкинском»: 13 тысяч ампелей и роботы
Global Look Press / Ilya Moskovets / URA.RU
Сотрудники парка активно внедряют современные методы повышения эффективности труда. 

Садово-парковое предприятие «Пушкинское» определило ключевые задачи на 2026 год, включая высадку 850 тысяч растений. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по благоустройству.​

В эту партию войдут 13 тысяч ампельных культур (с ниспадающими побегами), около 200 тысяч виол, или анютиных глазок, а также более полумиллиона однолетних цветов в качестве дополнительного акцента.

Сотрудники предприятия применяют инновационные подходы для оптимизации работы, в том числе специализированные сеялки и камеры для выращивания семян.​

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью