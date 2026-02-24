Цветочная революция в «Пушкинском»: 13 тысяч ампелей и роботы

Новости по теме

Семья, у которой было семь яиц Фаберже: кто осмелился составить конкуренцию императорскому собранию

Перейти

Феномен коммуналок: почему в Петербурге до сих пор живут в «квартирах на семь семей»

Перейти

Отлов с камерой и карантином: мэрия Петербурга объявляет тендер за 6 млн

Перейти

Герани до конца февраля - прежде всего: 1 ложка в воду - и растение выстреливает цветочными шапками 24/7, бутоны не сосчитать

Перейти

Сею семена хитрым способом – на бумагу: не замачиваю и не прореживаю – всходят дружно, как солдатики

Перейти