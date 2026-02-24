Городовой / Полезное / Салат с пекинской капустой "Невеста": нежный, сытный и вкусный – идеально на 8 марта
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
95 копеек довели петербуржца до суда: иск на 15 тысяч за «призрачный» счёт Город
Как живет поселок, где проходила государственная граница между СССР и Финляндией – история населённого пункта Полезное
РЖД снижает цены: Ласточка и Аврора дешевле до конца апреля Город
Город, в котором нет светофоров - аварий от этого больше не становится: курорт популярен у российских туристов Полезное
Не перец, а трудоголик какой-то: вяжет плоды как заведенный и в жару, и в холода – урожай выдает тазами даже на Севере Полезное
Теги
Санкт-Петербург Туризм Сад-огород Рецепты Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Салат с пекинской капустой "Невеста": нежный, сытный и вкусный – идеально на 8 марта

Опубликовано: 24 февраля 2026 00:12
 Проверено редакцией
Салат с пекинской капустой "Невеста": нежный, сытный и вкусный – идеально на 8 марта
Салат с пекинской капустой "Невеста": нежный, сытный и вкусный – идеально на 8 марта
Legion-Media
Рецепт салата с пекинской капустой "Невеста"

Кулинарный блогер Алла Фомина поделилась рецептом нежного и сытного салата с пекинской капустой "Невеста", который станет настоящим украшением праздничного стола, особенно на 8 марта. Готовится такое блюдо довольно просто: все ингредиенты прекрасно сочетаются друг с другом. Салат получается настолько вкусным, что у домашних и гостей только за ушами пищит от удовольствия.

Ингредиенты:

  • пекинская капуста – 100 граммов;
  • плавленый сырок – 2 шт.;
  • яйцо – 3 шт.;
  • куриное филе – 300 граммов;
  • картофель – 3 шт.;
  • майонез – 150-200 граммов;
  • соль, черный перец – по вкусу.

Процесс приготовления:

Сперва нужно отварить картофель и яйца до готовности. Тем временем куриное филе нарезать небольшими кубиками и обжарить в разогретой сковороде с подсолнечным маслом до золотистости. Поперчить, посолить по вкусу.

Плавленые сырки натереть на крупной терке, смазанной маслом. Вареные яйца разделить на белки и желтки. Белки натереть на крупной терке, а желтки размять вилкой. У пекинской капусты убрать белую грубую часть и мелко нарезать зеленую. Вареный картофель натереть на крупной терке.

Теперь можно собирать салат. Первым слоем выложить картофель, вторым – размятые вилкой желтки. Смазать их майонезом. Третьим слоем идут куски курицы. Четвертый слой – листья пекинской капусты. Сверху на них нужно нанести сетку майонеза. Пятым слоем выложить тертые плавленые сырки. И последним слоем идут тертые яичные белки. На них нужно сделать сетку из майонеза.

Убрать салат для пропитки в холодильник на 1-2 часа, а после подать к столу.

Ранее мы поделились рецептом пышных творожных булочек.

Автор:
Ольга Зайцева
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью