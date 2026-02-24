Салат с пекинской капустой "Невеста": нежный, сытный и вкусный – идеально на 8 марта

Кулинарный блогер Алла Фомина поделилась рецептом нежного и сытного салата с пекинской капустой "Невеста", который станет настоящим украшением праздничного стола, особенно на 8 марта. Готовится такое блюдо довольно просто: все ингредиенты прекрасно сочетаются друг с другом. Салат получается настолько вкусным, что у домашних и гостей только за ушами пищит от удовольствия.
Ингредиенты:
- пекинская капуста – 100 граммов;
- плавленый сырок – 2 шт.;
- яйцо – 3 шт.;
- куриное филе – 300 граммов;
- картофель – 3 шт.;
- майонез – 150-200 граммов;
- соль, черный перец – по вкусу.
Процесс приготовления:
Сперва нужно отварить картофель и яйца до готовности. Тем временем куриное филе нарезать небольшими кубиками и обжарить в разогретой сковороде с подсолнечным маслом до золотистости. Поперчить, посолить по вкусу.
Плавленые сырки натереть на крупной терке, смазанной маслом. Вареные яйца разделить на белки и желтки. Белки натереть на крупной терке, а желтки размять вилкой. У пекинской капусты убрать белую грубую часть и мелко нарезать зеленую. Вареный картофель натереть на крупной терке.
Теперь можно собирать салат. Первым слоем выложить картофель, вторым – размятые вилкой желтки. Смазать их майонезом. Третьим слоем идут куски курицы. Четвертый слой – листья пекинской капусты. Сверху на них нужно нанести сетку майонеза. Пятым слоем выложить тертые плавленые сырки. И последним слоем идут тертые яичные белки. На них нужно сделать сетку из майонеза.
Убрать салат для пропитки в холодильник на 1-2 часа, а после подать к столу.
