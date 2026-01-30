«Ошибки нельзя увидеть, если нет ключа»: почему полная блокировка шпаргалок ЕГЭ навредит самым мотивированным ученикам

В образовательном пространстве России намечается серьезное ужесточение правил.

Министерство просвещения разработало законопроект, предусматривающий упрощенную процедуру блокировки ресурсов, содержащих готовые домашние задания (ГДЗ) и ответы к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) и Основному государственному экзамену (ОГЭ).

Планируется, что такие сайты будут вноситься в реестр запрещенной информации — в один ряд с материалами, связанными с экстремизмом и пропагандой суицида.

Под эти жесткие ограничения может попасть даже публикация заданий, использовавшихся на экзаменах в прошлые годы. Документ уже направлен на проведение экспертизы, что вызывает оживленные дискуссии среди педагогов и родителей.

Возникает закономерный вопрос — действительно ли эта мера является необходимой?

Мнение педагога: ГДЗ как угроза и как инструмент

На эти острые вопросы порталу «Городовой» предоставил комментарий учитель высшей категории, почётный работник общего образования Российской Федерации Андрей Дорожков.

Его взгляд на проблему двойственен, но категоричен в отношении домашних заданий, не требующих умственных усилий.

“Что касается ГДЗ, то это однозначно необходимо сделать, так как сегодня многие их используют для подготовки домашних заданий”, — заявляет Дорожков, выражая позицию о недопустимости списывания.

Однако, эксперт указывает на то, что современные педагогическая практика уже снижает эффективность таких ресурсов.

“Но, в тоже время, опытные педагоги сегодня готовят свои задания на основе изучаемого материала и поэтому ответ на сайтах не найти”.

Это означает, что для тех, кто действительно учится, а не ищет готовые решения, ГДЗ становятся бесполезными.

ЕГЭ: необходимость проверки или барьер для знаний?

Особое внимание уделяется судьбе сайтов с ответами к выпускным экзаменам. Здесь позиция учителя выглядит неоднозначно — он видит потенциальную пользу в структурированных материалах для самопроверки.

“Ответы к ЕГЭ. По моему мнению их не нужно удалять”, — считает Дорожков.

Логика такого подхода заключается в стремлении к качественной подготовке. Мотивированный выпускник, по мнению эксперта, использует такие ресурсы для самоконтроля.

“Многие помимо школы занимаются дополнительно и система проверки с предоставлением развёрнутого ответа позволяет увидеть ошибки, которые были допущены в ходе решения”.

Таким образом, полностью блокируя доступ к проверенным материалам, можно непреднамеренно помешать тем, кто стремится к максимальному результату через тщательный анализ своих ошибок.

Краткое содержание литературы вне зоны риска

В то же время, остается нерешенным вопрос о контенте, который косвенно помогает в обучении, но не содержит прямых ответов на экзаменационные вопросы. В свете грядущих блокировок возникает вопрос: “А книги с кратким содержанием литературы не в счет?”.

Похоже, что фокус законодателей направлен именно на прямые ответы и ключи, в то время как справочные материалы, даже те, что упрощают понимание сложных текстов, пока остаются вне поля зрения этой законодательной инициативы — хотя их польза для учеников, не привыкших к глубокому чтению, также весьма сомнительна.

Блокировка ГДЗ, несомненно, заставит школьников вернуться к самостоятельному анализу — или же к поиску менее очевидных, но все еще существующих лазеек.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.