Послушал агронома и начал делать заготовки зимой: нашлись сезонные продукты, которые хранятся до лета

Агроном Елизавета Тихонова в интервью порталу «Городовой» рассказала, какие продукты стоит пустить на заготовки зимой. Главное правило — использовать то, что начинает портиться. Например, корнеплоды, которые долго хранились и уже прорастают.

«Если у вас там долго хранились корнеплоды, уже начинают и прорастать, и взрастать, то там те же, как, например, свекла, петрушка, это все можно срезать, брюква, срезать и использовать в пищу», — говорит специалист.

Как спасти морковь и капусту

Если морковь стала вялой и невкусной, её не стоит выбрасывать. Лучше нарезать и заморозить или засолить. То же самое с капустой: если видите, что кочан начинает портиться, заквасьте его. «Засолите ее, все там съедите чуть попозже, через месяц», — советует Елизавета Тихонова.

Зимние овощи для консервации — есть ли смысл?

Специалист не рекомендует делать традиционные закрутки из зимних овощей, купленных в магазине. Они часто выращиваются в теплицах и содержат меньше витаминов, чем летние.

«Они не имеют того количества витамина С, как имеют летние огурцы, у них вкус другой... Поэтому смысла нет», — поясняет агроном. Исключение — продукты по очень низкой цене, которые вот-вот испортятся.

Заморозка как способ хранения

Отличный вариант — использовать освободившееся место в морозильной камере. Туда можно отправить нарезанные овощи, которые не хотите выбрасывать. Например, подвядшую морковь, оставшуюся брокколи или даже картофель, который начал прорастать.

«Вы знаете, как ни странно, замороженный картофель нормально и жарится, и варится», — отмечает эксперт. Его советует нарезать дольками, как для картофеля фри, и затем сразу готовить, не размораживая.

Главный принцип — безотходность

Таким образом, зимние заготовки — это скорее способ полезно использовать продукты, которые начинают портиться, и не дать им пропасть. «Только то, что портится, да», — подводит итог Елизавета Тихонова. Это позволяет наладить почти безотходное производство на собственной кухне и всегда иметь под рукой замороженные овощи для быстрого приготовления.