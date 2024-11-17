Игорь Мустафин
Автор, креативный редактор и автор портала «Киноафиша», автор портала «Городовой»
По первому образованию инженер-автомобилист, по второму –специалист по управлению системой безопасности предприятия.
Умею смотреть на новости под нестандартным углом, люблю Санкт-Петербург и все, что в нем происходит: от истории города до происходящих в нем перемен.
Для сетевых изданий и развлекательных порталов пишу больше пяти лет.
Начинал как копирайтер, журналист и выпускающий редактор порталов медиагруппы ООО «АТА»
Автор новостей ИД ИМ Медиа: сайт day.ru.
Автор и выпускающий редактор Traf.Media: сайты BLITZ+, BLITZ.Center, Dno24, stories.house.
Был на сайте: 17 ноября 2024 в 14:37
Работает с 04 ноября 2024 года
Количество публикаций: 141