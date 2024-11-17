Игорь Мустафин

Автор, креативный редактор и автор портала «Киноафиша», автор портала «Городовой»

По первому образованию инженер-автомобилист, по второму –специалист по управлению системой безопасности предприятия.

Умею смотреть на новости под нестандартным углом, люблю Санкт-Петербург и все, что в нем происходит: от истории города до происходящих в нем перемен.

Для сетевых изданий и развлекательных порталов пишу больше пяти лет.

Начинал как копирайтер, журналист и выпускающий редактор порталов медиагруппы ООО «АТА»

Автор новостей ИД ИМ Медиа: сайт day.ru.

Автор и выпускающий редактор Traf.Media: сайты BLITZ+, BLITZ.Center, Dno24, stories.house.