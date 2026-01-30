Вернём блеск мясорубке: два простых домашних средства от темного налета

Хотя этим прибором пользуются не каждый день, отмыть его после работы бывает непросто. Обычные загрязнения от фарша смываются легко, а вот тёмный налёт от окисления металла требует особого подхода.

К счастью, справиться с ним можно с помощью двух доступных средств, которые найдутся в любом доме.

Первый способ

Используйте обычную зубную пасту и старую зубную щётку. Паста мягко очистит поверхность, а щётка с щетиной поможет обработать даже мелкие отверстия и труднодоступные участки.

Второй способ

Натрите на тёрке кусок дегтярного мыла. Смешайте стружку с парой столовых ложек воды, чтобы получить густую пасту. Нанесите эту смесь на все детали мясорубки, тщательно потрите, затем хорошо промойте под проточной водой и вытрите насухо.