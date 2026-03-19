Городовой / Полезное / Сказочно красивые яйца на Пасху: рецепт из 2 ингредиентов – просто и быстро
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Рецепты Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Сказочно красивые яйца на Пасху: рецепт из 2 ингредиентов – просто и быстро

Опубликовано: 19 марта 2026 00:12
 Проверено редакцией
Legion-Media
Как покрасить яйца на Пасху: интересный вариант 

Пасха не за горами, и многие хозяйки уже думают, как покрасить яйца, чтобы они получились необычными и красивыми. При этом покупать химические красители совсем не обязательно. Выручат 2 простых ингредиента, которые есть почти в каждом доме. Необычным рецептом поделилась автор Дзен-канала "Вкусненько – проверенные рецепты с фото" (18+).

Что потребуется:

  • яйцо белого цвета – 10 шт.;
  • луковая шелуха – 1 целлофановый пакет;
  • зеленка – 10 миллилитров;
  • соль – 1 столовая ложка;
  • вода – 1-2 литра;
  • тетрадный лист или лист А4 – 2 шт. или 1 шт. соответственно;
  • широкий бинт – 1 шт.;
  • нитки – 1 шт.

Как покрасить яйца:

В первую очередь нужно промыть яйца. Нарезать луковую шелуху и бумагу мелкими кусочками. Все перемешать и отправить в миску.

Отрезать небольшой кусок бинта и сложить его в 3-4 слоя. Яйцо должно свободно помещаться в куске бинта, чтобы его можно было завязать в узелок. Яйца смочить в воде и обвалять в смеси бумаги и шелухи.

Legion-Media
Legion-Media

Уложить яйцо в бумаге и шелухе в центр бинта, приподнять все 4 бинтовых уголка и соединить их в центре, чтобы мозаика из шелухи и бумаги не сместилась. Завязать все с помощью нитки. Все то же самое проделать с каждым яйцом. Все отправить в кастрюлю из "нержавейки", уложив яйца в 1 плотный слой.

Залить марлевые мешочки с яйцами водой таким образом, чтобы она их полностью покрыла. Но при этом яйца не должны свободно плавать. Добавить зеленку и соль, чтобы скорлупа не треснула. Варить яйца в таком растворе на умеренном огне 15-20 минут. Остудить их в кастрюле.

Legion-Media
Legion-Media

Как только яйца остынут, нужно надеть перчатки и достать "крашенки" из кастрюли. После необходимо аккуратно отрезать марлевый мешочек, удалить обертку из шелухи и бумаги, промыть яйца в воде. Получатся мраморные "крашенки". Останется натереть их подсолнечным маслом и подать к столу. Под скорлупой будет чистый вареный белок, так как красящий раствор не проникает внутрь и не красит руки при чистке яиц.

Ранее мы поделились еще одним способом покраски яиц.

Автор:
Ольга Зайцева
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью