Сказочно красивые яйца на Пасху: рецепт из 2 ингредиентов – просто и быстро

Как покрасить яйца на Пасху: интересный вариант

Пасха не за горами, и многие хозяйки уже думают, как покрасить яйца, чтобы они получились необычными и красивыми. При этом покупать химические красители совсем не обязательно. Выручат 2 простых ингредиента, которые есть почти в каждом доме. Необычным рецептом поделилась автор Дзен-канала "Вкусненько – проверенные рецепты с фото" (18+).

Что потребуется:

яйцо белого цвета – 10 шт.;

луковая шелуха – 1 целлофановый пакет;

зеленка – 10 миллилитров;

соль – 1 столовая ложка;

вода – 1-2 литра;

тетрадный лист или лист А4 – 2 шт. или 1 шт. соответственно;

широкий бинт – 1 шт.;

нитки – 1 шт.

Как покрасить яйца:

В первую очередь нужно промыть яйца. Нарезать луковую шелуху и бумагу мелкими кусочками. Все перемешать и отправить в миску.

Отрезать небольшой кусок бинта и сложить его в 3-4 слоя. Яйцо должно свободно помещаться в куске бинта, чтобы его можно было завязать в узелок. Яйца смочить в воде и обвалять в смеси бумаги и шелухи.

Уложить яйцо в бумаге и шелухе в центр бинта, приподнять все 4 бинтовых уголка и соединить их в центре, чтобы мозаика из шелухи и бумаги не сместилась. Завязать все с помощью нитки. Все то же самое проделать с каждым яйцом. Все отправить в кастрюлю из "нержавейки", уложив яйца в 1 плотный слой.

Залить марлевые мешочки с яйцами водой таким образом, чтобы она их полностью покрыла. Но при этом яйца не должны свободно плавать. Добавить зеленку и соль, чтобы скорлупа не треснула. Варить яйца в таком растворе на умеренном огне 15-20 минут. Остудить их в кастрюле.

Как только яйца остынут, нужно надеть перчатки и достать "крашенки" из кастрюли. После необходимо аккуратно отрезать марлевый мешочек, удалить обертку из шелухи и бумаги, промыть яйца в воде. Получатся мраморные "крашенки". Останется натереть их подсолнечным маслом и подать к столу. Под скорлупой будет чистый вареный белок, так как красящий раствор не проникает внутрь и не красит руки при чистке яиц.

