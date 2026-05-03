1 кап. на 1 литр воды – и «лысая» герань отрастит буйную шевелюру: цвести будет весь сезон без остановки

Комнатная герань, в сравнении с другими комнатными растениями, считается довольно неприхотливой. Однако даже она требует периодического ухода. Агроном Ксения Давыдова дала рекомендации по эффективному уходу за растением.
Главное – свет
Герань является светолюбивым растением, поэтому ей важно обеспечить хорошее освещение и регулярные подкормки для стимулирования обильного цветения. Специалист рекомендует размещать горшки с растением на солнечной стороне для оптимального поступления солнечных лучей.
В тесноте, да не в обиде
В случае увядания цветка рекомендуется пересадить его в горшок меньшего размера. Известно, что крупные вазоны негативно влияют на развитие герани – обильное цветение начинается только при полном оплетении корневой системой земляного кома.
Эффективная подкормка и полив
Для регулярной подкормки герани возможно применение аптечного йода. Достаточно одной капли средства на литр воды комнатной температуры. При поливе объем готового раствора не должен превышать 50 мл на горшок.
Кроме того, важно соблюдать алгоритм полива. Лить воду необходимо не непосредственно под корень, а по периметру горшка, вдоль его стенок.
Ранее мы рассказали, какая "овощная" подкормка вызовет мощную бутонизацию герани.