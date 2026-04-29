Ленивая герань будет в восторге: для безостановочной бутонизации используйте овощной настой — эффект "пушка"

Герань традиционно относится к категории неприхотливых комнатных растений. Она отлично реагирует на различные подкормки, предоставляя цветоводам право выбора. Агроном Ксения Давыдова рассказала, как использование свекольного настоя способствует формированию пышных бутонов.
Приготовление средства
Для приготовления настоя необходимо тщательно очистить один корнеплод от загрязнений, нарезать его на несколько частей и поместить в один литр горячей воды. Подкормке следует настояться в течение трёх суток, после чего жидкость необходимо процедить и развести обычной водой в соотношении 1:3.
Применение настоя
Рекомендуется осуществлять полив не чаще двух раз в месяц, поскольку избыток питательных веществ может негативно сказаться на состоянии герани.
"Такая подкормка богата цинком, марганцем, кальцием, железом, фосфором, калием, а также содержит различные аминокислоты, что исключает необходимость применения дополнительных средств",– поделилась агроном.
Остатки подкормки могут быть использованы для других комнатных растений.
Ранее мы рассказали, как подготовить гладиолусы к посадке.