Гладиолусам перед посадкой – как Отче наш: проклюнутся и выпустят мощные стрелки – зацветут раньше, чем у соседей

Гладиолусы пользуются заслуженной популярностью среди садоводов. Эти неприхотливые луковичные культуры отличаются исключительным разнообразием окрасок и способны стать украшением любого ландшафта.
Агроном Ксения Давыдова раскрыла эффективный метод выращивания гладиолусов, который способствует более раннему цветению и формированию пышных соцветий.
Процесс начинается с предпосадочной подготовки, которую рекомендуется проводить за три недели до высадки луковиц в грунт. Посадочный материал следует обеззаразить, используя слабый раствор перманганата калия.
Далее необходимо взять картонную упаковку для яиц и заполнить каждую ячейку предварительно ошпаренными кипятком опилками. Затем субстрат следует обработать раствором Фитоспорина. В каждую ячейку помещается луковица. Через три недели упаковку разрезают, и проросшие гладиолусы пересаживают на постоянное место.
Применение такого метода позволяет значительно ускорить наступление цветения.
