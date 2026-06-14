Народные приметы на 14 июня: вот что нельзя делать в Устинов день

Православная церковь в этот день вспоминает святого мученика Иустина Философа. На Руси праздник также называли "Брусничные губы" — к этому времени в лесах начинали созревать первые ягоды брусники.
Что можно делать 14 июня
Главной традицией дня считалась встреча рассвета. Люди внимательно наблюдали за восходом солнца и пытались по цвету неба определить, каким будет урожай в наступающем году.
Хорошей приметой было заниматься домашним хозяйством, наводить порядок в доме и избавляться от ненужных вещей. Считалось, что вместе со старым хламом из жизни уходят проблемы и неудачи.
Особое внимание уделяли бруснике. Ягоды собирали, заготавливали впрок, использовали для приготовления напитков, пирогов и домашних заготовок.
Супругам и влюблённым рекомендовалось проводить день вместе, проявлять заботу и внимание друг к другу. Считалось, что мир и согласие в семье в этот день помогают сохранить гармонию на долгое время.
Также хорошим знаком считалось постелить новую скатерть на стол. Наши предки верили, что такой обычай помогает привлечь достаток.
Что нельзя делать в Устинов день
Не рекомендовалось строить заборы, устанавливать ограждения и заниматься серьёзным ремонтом. В народе верили, что такие работы могут принести неприятности дому.
Не стоило долго спать и проводить день в безделье. Согласно поверьям, лень 14 июня способна привести к финансовым проблемам.
Под запретом были ложь, сплетни, клевета и обсуждение чужих секретов.
Не советовали грустить и жаловаться на жизнь. Считалось, что плохое настроение может затянуться надолго.
Влюблённым и супругам запрещалось выяснять отношения. Даже небольшой конфликт мог стать причиной серьёзных разногласий.
Также старались не начинать новые проекты, не заключать крупные сделки и не отправляться в дальние поездки.
Народные приметы на 14 июня
- Красный рассвет обещает богатый урожай зерновых.
- Пасмурное утро считается хорошим знаком для льна и яровых посевов.
- Бледное солнце на восходе предвещает дождливую погоду.
- Утренняя радуга предупреждает о скором ненастье.
- Беспокойное поведение лебедей вечером сулит дождь.
- Обильная роса утром предвещает ясную погоду.
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