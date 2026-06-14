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Народные приметы на 14 июня: вот что нельзя делать в Устинов день

Опубликовано: 14 июня 2026 01:10
 Проверено редакцией
Народные приметы на 14 июня: вот что нельзя делать в Устинов день
Народные приметы на 14 июня: вот что нельзя делать в Устинов день
Городовой ру
14 июня в народном календаре отмечается Устинов день.

Православная церковь в этот день вспоминает святого мученика Иустина Философа. На Руси праздник также называли "Брусничные губы" — к этому времени в лесах начинали созревать первые ягоды брусники.

Что можно делать 14 июня

Главной традицией дня считалась встреча рассвета. Люди внимательно наблюдали за восходом солнца и пытались по цвету неба определить, каким будет урожай в наступающем году.

Хорошей приметой было заниматься домашним хозяйством, наводить порядок в доме и избавляться от ненужных вещей. Считалось, что вместе со старым хламом из жизни уходят проблемы и неудачи.

Особое внимание уделяли бруснике. Ягоды собирали, заготавливали впрок, использовали для приготовления напитков, пирогов и домашних заготовок.

Супругам и влюблённым рекомендовалось проводить день вместе, проявлять заботу и внимание друг к другу. Считалось, что мир и согласие в семье в этот день помогают сохранить гармонию на долгое время.

Также хорошим знаком считалось постелить новую скатерть на стол. Наши предки верили, что такой обычай помогает привлечь достаток.

Что нельзя делать в Устинов день

Не рекомендовалось строить заборы, устанавливать ограждения и заниматься серьёзным ремонтом. В народе верили, что такие работы могут принести неприятности дому.

Не стоило долго спать и проводить день в безделье. Согласно поверьям, лень 14 июня способна привести к финансовым проблемам.

Под запретом были ложь, сплетни, клевета и обсуждение чужих секретов.

Не советовали грустить и жаловаться на жизнь. Считалось, что плохое настроение может затянуться надолго.

Влюблённым и супругам запрещалось выяснять отношения. Даже небольшой конфликт мог стать причиной серьёзных разногласий.

Также старались не начинать новые проекты, не заключать крупные сделки и не отправляться в дальние поездки.

Народные приметы на 14 июня

  • Красный рассвет обещает богатый урожай зерновых.
  • Пасмурное утро считается хорошим знаком для льна и яровых посевов.
  • Бледное солнце на восходе предвещает дождливую погоду.
  • Утренняя радуга предупреждает о скором ненастье.
  • Беспокойное поведение лебедей вечером сулит дождь.
  • Обильная роса утром предвещает ясную погоду.

Ранее "Городовой" выкладывал финансовый гороскоп на неделю с 15 по 21 июня 2026 года.

Автор:
Александр Асташкин
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