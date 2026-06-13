Смешиваю творог с бананом и заворачиваю в лаваш: как приготовить вкусный десерт к чаю

Этот рулет готовится из самых простых продуктов, а результат получается настолько нежным и ароматным, что многие даже не догадываются, что основой служит обычный тонкий лаваш.
Способом приготовления поделилась автор Дзен-канала "Алла Фомина".
Ингредиенты:
- тонкий лаваш — 1 шт.,
- творог — 500 г,
- яйца — 3 шт.,
- сахар — 80 г,
- бананы — 3 шт.
- сметана — 2 ст. л.,
- желток — 1 шт.
Приготовление
В глубокую миску выкладываю творог. Добавляю яйца, сахар и по желанию немного ванилина или ванильного сахара для аромата.
Погружным блендером взбиваю массу до полной однородности. Начинка должна получиться нежной и без творожных крупинок.
Бананы очищаю и нарезаю небольшими кубиками. Добавляю их к творожной массе и аккуратно перемешиваю лопаткой.
На рабочую поверхность раскладываю лист тонкого лаваша. Отступив примерно по одному сантиметру от краёв, равномерно распределяю творожно-банановую начинку.
Подворачиваю края лаваша внутрь и сворачиваю плотный рулет. Перекладываю его в форму для запекания. Для заливки смешиваю сметану, желток и сахар до однородности.
Получившейся смесью тщательно смазываю рулет сверху. Отправляю форму в разогретую до 180 градусов духовку.
Выпекаю примерно 30-35 минут до золотистой корочки. Готовый рулет достаю из духовки, даю ему немного остыть и нарезаю порционными кусочками.
Примерное время приготовления: 45 минут
Личный опыт
Вместо банана я иногда добавляю в начинку клубнику — сочетание с творогом получается вполне удачным.
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