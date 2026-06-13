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Смешиваю творог с бананом и заворачиваю в лаваш: как приготовить вкусный десерт к чаю

Опубликовано: 13 июня 2026 17:37
 Проверено редакцией
Смешиваю творог с бананом и заворачиваю в лаваш: как приготовить вкусный десерт к чаю
Смешиваю творог с бананом и заворачиваю в лаваш: как приготовить вкусный десерт к чаю
Городовой ру
Когда хочется приготовить что-то вкусное к чаю, но совсем нет желания возиться с тестом.

Этот рулет готовится из самых простых продуктов, а результат получается настолько нежным и ароматным, что многие даже не догадываются, что основой служит обычный тонкий лаваш.

Способом приготовления поделилась автор Дзен-канала "Алла Фомина".

Ингредиенты:

  • тонкий лаваш — 1 шт.,
  • творог — 500 г,
  • яйца — 3 шт.,
  • сахар — 80 г,
  • бананы — 3 шт.
  • сметана — 2 ст. л.,
  • желток — 1 шт.

Приготовление

В глубокую миску выкладываю творог. Добавляю яйца, сахар и по желанию немного ванилина или ванильного сахара для аромата.

Погружным блендером взбиваю массу до полной однородности. Начинка должна получиться нежной и без творожных крупинок.

Бананы очищаю и нарезаю небольшими кубиками. Добавляю их к творожной массе и аккуратно перемешиваю лопаткой.

Смешиваю творог с бананом и заворачиваю в лаваш: как приготовить вкусный десерт к чаю - image 1
Смешиваю творог с бананом и заворачиваю в лаваш: как приготовить вкусный десерт к чаю - image 1

На рабочую поверхность раскладываю лист тонкого лаваша. Отступив примерно по одному сантиметру от краёв, равномерно распределяю творожно-банановую начинку.

Подворачиваю края лаваша внутрь и сворачиваю плотный рулет. Перекладываю его в форму для запекания. Для заливки смешиваю сметану, желток и сахар до однородности.

Получившейся смесью тщательно смазываю рулет сверху. Отправляю форму в разогретую до 180 градусов духовку.

Выпекаю примерно 30-35 минут до золотистой корочки. Готовый рулет достаю из духовки, даю ему немного остыть и нарезаю порционными кусочками.

Примерное время приготовления: 45 минут

Личный опыт

Вместо банана я иногда добавляю в начинку клубнику — сочетание с творогом получается вполне удачным.

Ранее мы писали о том, как приготовить трубочки с сыром и колбасой.

Автор:
Александр Асташкин
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