Эти трубочки исчезают быстрее пиццы: беру лаваш и колбасу — через 15 минут на столе безумная закуска

Стоит только достать лаваш, немного сыра и колбасы, как через считанные минуты на столе появляется аппетитная закуска с золотистой хрустящей корочкой и нежной начинкой внутри. Такие трубочки напоминают мини-пиццу, только готовятся гораздо быстрее и проще.
Рецептом поделился автор Дзен-канала Food Good.
Ингредиенты:
- тонкий лаваш — 2 листа;
- сыр — 200 г;
- колбаса или ветчина — 200 г;
- помидоры — 2 шт.;
- кетчуп или томатный соус — 2-3 ст. л.;
- зелень — по желанию;
- яйцо — 1 шт.;
- кунжут — по желанию.
Приготовление
Лаваш нарезаю на прямоугольники или широкие полоски удобного размера. Каждый кусочек слегка смазываю кетчупом или любимым томатным соусом.
Сыр натираю на крупной тёрке. Колбасу или ветчину нарезаю небольшими кубиками либо тонкой соломкой.
Помидоры режу мелкими кусочками, а зелень при желании измельчаю ножом. На подготовленные кусочки лаваша выкладываю немного сыра, затем колбасу, помидоры и зелень.
Сворачиваю всё плотными аккуратными трубочками. Перекладываю заготовки на противень, застеленный бумагой для выпечки, или в корзину аэрогриля.
Яйцо слегка взбиваю вилкой и смазываю поверхность трубочек. По желанию посыпаю сверху кунжутом.
Отправляю в разогретую духовку до 190 градусов примерно на 15-20 минут. Если готовлю в аэрогриле, хватает 10-12 минут.
Примерное время приготовления: 20-25 минут
Личный опыт
Иногда я меняю начинку, добавляя грибы, курицу, маринованные огурчики или несколько видов сыра.
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