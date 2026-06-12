Эти трубочки исчезают быстрее пиццы: беру лаваш и колбасу — через 15 минут на столе безумная закуска

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Лаваш, яйца и сыр — а получается вкуснее пирожков: эта закуска улетает со стола за минуту

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Секрет тягучего сыра раскрыт: идеальный аджарский хачапури с яйцом — эта лодочка сводит с ума

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Яйца по-турецки с овощами и сыром: обычную яичницу после этого рецепта вы больше не захотите

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Салат "Весенний": понадобится редис, яйца и сыр – просто, быстро и вкусно – и на праздник, и на каждый день

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Оладьи на скорую руку с колбасой и сыром – сытный завтрак за 20 минут: станет вашим фаворитом

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