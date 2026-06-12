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Эти трубочки исчезают быстрее пиццы: беру лаваш и колбасу — через 15 минут на столе безумная закуска

Опубликовано: 12 июня 2026 15:13
 Проверено редакцией
Эти трубочки исчезают быстрее пиццы: беру лаваш и колбасу — через 15 минут на столе безумная закуска
Эти трубочки исчезают быстрее пиццы: беру лаваш и колбасу — через 15 минут на столе безумная закуска
Городовой ру
Быстро, просто и очень вкусно.

Стоит только достать лаваш, немного сыра и колбасы, как через считанные минуты на столе появляется аппетитная закуска с золотистой хрустящей корочкой и нежной начинкой внутри. Такие трубочки напоминают мини-пиццу, только готовятся гораздо быстрее и проще.

Рецептом поделился автор Дзен-канала Food Good.

Ингредиенты:

  • тонкий лаваш — 2 листа;
  • сыр — 200 г;
  • колбаса или ветчина — 200 г;
  • помидоры — 2 шт.;
  • кетчуп или томатный соус — 2-3 ст. л.;
  • зелень — по желанию;
  • яйцо — 1 шт.;
  • кунжут — по желанию.

Приготовление

Лаваш нарезаю на прямоугольники или широкие полоски удобного размера. Каждый кусочек слегка смазываю кетчупом или любимым томатным соусом.

Эти трубочки исчезают быстрее пиццы: беру лаваш и колбасу — через 15 минут на столе безумная закуска - image 1
Эти трубочки исчезают быстрее пиццы: беру лаваш и колбасу — через 15 минут на столе безумная закуска - image 1

Сыр натираю на крупной тёрке. Колбасу или ветчину нарезаю небольшими кубиками либо тонкой соломкой.

Помидоры режу мелкими кусочками, а зелень при желании измельчаю ножом. На подготовленные кусочки лаваша выкладываю немного сыра, затем колбасу, помидоры и зелень.

Сворачиваю всё плотными аккуратными трубочками. Перекладываю заготовки на противень, застеленный бумагой для выпечки, или в корзину аэрогриля.

Яйцо слегка взбиваю вилкой и смазываю поверхность трубочек. По желанию посыпаю сверху кунжутом.

Отправляю в разогретую духовку до 190 градусов примерно на 15-20 минут. Если готовлю в аэрогриле, хватает 10-12 минут.

Примерное время приготовления: 20-25 минут

Личный опыт

Иногда я меняю начинку, добавляя грибы, курицу, маринованные огурчики или несколько видов сыра.

Ранее мы писали о том, как приготовить салат с хрустящими баклажанами.

Автор:
Александр Асташкин
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