Соединила баклажаны, сыр и соус — получился салат как в хорошем ресторане

Хрустящие баклажаны, нежный сыр в панировке, сладкий запечённый перец и ароматная зелень прекрасно сочетаются между собой.

Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Домохозяйка со стажем Галина".

Ингредиенты

Для салата:

баклажан — 1 крупный, шпинат — по вкусу (можно заменить листовым салатом или руколой), перцы в масляном маринаде или запечённые — 2–3 шт., кинза — по вкусу.

Для хрустящих баклажанов:

баклажан — 1 шт., кукурузный или картофельный крахмал — 2 ст. л., соль и специи — по вкусу.

Для сыра в панировке:

мини-моцарелла — около 15 шариков, кукурузный крахмал — 2 ст. л., панировочные сухари — 4–5 ст. л., яйцо — 1 шт., соль и специи — по вкусу, растительное масло — для жарки.

Для соуса:

оливковое масло — 3 ст. л., соус песто — 1 ст. л., ореховая паста — 1 ст. л., соус якитори — 1 ст. л.

Приготовление

Сначала готовлю хрустящие баклажаны. Нарезаю баклажан кусочками, обваливаю их в крахмале, добавляю немного соли и специй. Затем обжариваю в хорошо разогретом растительном масле до румяной корочки.

Теперь готовлю сыр. Шарики моцареллы сначала обваливаю в крахмале со специями, затем в яйце и после этого в панировочных сухарях. Обжариваю в горячем масле до золотистой корочки.

Шпинат хорошо промываю и обсушиваю. Выкладываю листья на большое сервировочное блюдо. Сверху распределяю хрустящие баклажаны.

С запечённых или маринованных перцев снимаю кожицу, нарезаю мякоть дольками и добавляю к салату. Затем раскладываю горячие сырные шарики в панировке.

Отдельно готовлю соус: в небольшой миске смешиваю оливковое масло, соус песто, ореховую пасту и соус якитори. Всё тщательно перемешиваю до однородности. Перед подачей посыпаю салат свежей кинзой и поливаю приготовленным соусом.

Примерное время приготовления: 30–35 минут.

