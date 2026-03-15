Городовой / Полезное / Этот пасхальный ПП-кулич ем даже на ночь: без сахара и калорийной муки — вкуснее традиционного
После 15-го — самое время: какие цветы посадить на рассаду в марте — 6 соток превратятся в цветущий оазис Полезное
Где устроить свадебную фотосессию в Санкт-Петербурге: романтичные локации для эффектных снимков Вопросы о Петербурге
Народные приметы погоды на 16 марта: что можно и нельзя делать в Евтропиев день Полезное
Северный Афон вологодской земли: монастырь 1260 года на крошечном острове посреди озера – здесь молитвы быстрее достигают неба Полезное
Когда и как сеять горчицу весной 2026 года, чтобы она принесла максимум пользы огороду: сроки, правила, советы агронома Полезное
Этот пасхальный ПП-кулич ем даже на ночь: без сахара и калорийной муки — вкуснее традиционного

Опубликовано: 15 марта 2026 08:01
 Проверено редакцией
Рецепт пасхального кулича для худеющих

Выпекание пасхального кулича - традиция каждой российской семьи. Правда, хозяйки, которые стараются держать себя в форме, сами почти никогда не пробуют результат своего труда, понимая, как много калорий в пасхальном куличе. Одна только пшеничная мука чего стоит! А ведь есть еще и невероятно вредный белый сахар!

Между тем нет смысла отказываться от традиционного пасхального десерта, поскольку в наше время существует множество ПП-рецептов, которые не оказывают существенное влияние на фигуру. Так, пшеничную муку можно заменить на более полезную рисовую, а сахар - натуральными подсластителями. Раскроем один из рецептов кулича, который можно есть даже на ночь.

Ингредиенты для теста:

  • творог 9% - 360 г;
  • яйца - 4 шт.;
  • рисовая мука - 300 г;
  • фруктоза - 2 ст. л.;
  • сода - 2 ч. л.;
  • лимонный сок - 2 ч. л.;
  • ванилин - по вкусу;
  • цукаты - по вкусу;

Для глазури:

  • белки 2 яиц;
  • фруктоза - 1-2 ст. л.;

Приготовление:

Смешайте творог, яйца, фруктозу и ванилин, погасите соду лимонкой и добавьте к массе. Порционно всыпайте муку, перемешивая. Вмешайте цукаты. Разложите тесто по формам, заполняя их на 2/3, и выпекайте 45-60 минут при 180 градусах.

Пока куличи выпекаются, приготовьте глазурь. Для этого взбейте белки и фруктозу до пышных пиков. Смажьте глазурью куличи и сразу же украсьте декором, например, кондитерской посыпкой, чтобы она прилипла к глазури, пока та не засохла.

Получаются очень вкусные, сладкие, низкокалорийные куличи, которые почти не отличаются от традиционных, но при этом практически не влияют на фигуру.

Ранее "Городовой" рассказывал, как приготовить пасхальных зайчиков за 15 минут: без возни и заморочек — вкуснее кулича.

Автор:
Анна Леонова
Полезное
