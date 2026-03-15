Этот пасхальный ПП-кулич ем даже на ночь: без сахара и калорийной муки — вкуснее традиционного

Выпекание пасхального кулича - традиция каждой российской семьи. Правда, хозяйки, которые стараются держать себя в форме, сами почти никогда не пробуют результат своего труда, понимая, как много калорий в пасхальном куличе. Одна только пшеничная мука чего стоит! А ведь есть еще и невероятно вредный белый сахар!
Между тем нет смысла отказываться от традиционного пасхального десерта, поскольку в наше время существует множество ПП-рецептов, которые не оказывают существенное влияние на фигуру. Так, пшеничную муку можно заменить на более полезную рисовую, а сахар - натуральными подсластителями. Раскроем один из рецептов кулича, который можно есть даже на ночь.
Ингредиенты для теста:
- творог 9% - 360 г;
- яйца - 4 шт.;
- рисовая мука - 300 г;
- фруктоза - 2 ст. л.;
- сода - 2 ч. л.;
- лимонный сок - 2 ч. л.;
- ванилин - по вкусу;
- цукаты - по вкусу;
Для глазури:
- белки 2 яиц;
- фруктоза - 1-2 ст. л.;
Приготовление:
Смешайте творог, яйца, фруктозу и ванилин, погасите соду лимонкой и добавьте к массе. Порционно всыпайте муку, перемешивая. Вмешайте цукаты. Разложите тесто по формам, заполняя их на 2/3, и выпекайте 45-60 минут при 180 градусах.
Пока куличи выпекаются, приготовьте глазурь. Для этого взбейте белки и фруктозу до пышных пиков. Смажьте глазурью куличи и сразу же украсьте декором, например, кондитерской посыпкой, чтобы она прилипла к глазури, пока та не засохла.
Получаются очень вкусные, сладкие, низкокалорийные куличи, которые почти не отличаются от традиционных, но при этом практически не влияют на фигуру.
