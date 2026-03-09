Пасхальные зайчики за 15 минут: без возни и заморочек — вкуснее кулича

Как приготовить пасхальных зайчиков за 15 минут?

Выпекание куличей и кексов на Пасху - это традиция каждой семьи в России. А вот приготовление пасхальных зайцев не особо прижилось в нашей стране. И все же образ кролика неразрывно связан с Пасхой, с праздником плодородия и весны, а построен он на христианских легендах и древней языческой символике. Поэтому предлагаем не обделять вниманием пасхального зайца и отдать ему дань уважения. Так, можно приготовить пасхальных зайчиков вместе с кексами и куличами, и еще неизвестно, какое блюдо домашние больше оценят.

Предлагаем очень простой рецепт пасхального зайчика без хлопот и заморочек, с которым вы справитесь буквально за 15 минут - остальное дело духовки.

Ингредиенты:

мука — 375 г;

молоко — 1 ст.;

дрожжи — 1 ст. л.;

ванильный сахар — 10 г;

яйцо — 1 шт.;

растительное масло — 3 ст. л.;

соль — 0,5 ч. л.;

изюм — 100 г.

Приготовление:

Хорошо перемешайте быстрые дрожжи с мукой, добавьте охлажденное молоко, растительное масло, яйцо, 1 ч. л. ванильного сахара, соль и перемешайте миксером. Оставьте тесто отдыхать на 15 минут.

Теперь самое интересное! Разделите тесто на длинные полоски по 15-20 см и скрутите в улитку, сделайте "ушки" и "хвостик", а на месте глаз вставьте по две изюминки. Смажьте заготовки яичным желтком, посыпьте остатками ванильного сахара и поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов, на полчаса. По желанию готовым зайчикам можно повязать атласные бантики и присыпать сахарной пудрой.

Пасхальные зайчики получаются мягкие, нежные, в меру сладкие. Они дарят праздничное настроение всей семье. А на всю работу руками у вас ушло не более 15 минут.

Ранее "Городовой" рассказывал, как приготовить куриную грудку: получится сочная и нежная - никакого сухого мяса.