10 привычек деревенских жителей, которые не поймут городские - традиции русской глубинки

Особенности деревенского менталитета

Жизнь за городом подчиняется совсем другим законам. То, что для жителя глубинки является нормой, у горожанина может вызвать искреннее недоумение.

В деревне все пропитано вековыми традициями и особым укладом, который формирует характер людей. Автор блога "ЭТНОГЕНРИ" выделил 10 привычек, которые ярче всего демонстрируют разницу между двумя мирами - городом и глубинкой.

Доверие вместо замков

В небольших поселках, где все друг друга знают, нет тяжелых дверей с сигнализацией и домофонами. Хозяин просто подпирает дверь палкой или веником, если уходит из дома.

Память на родню

Спросите про любого прохожего, и вам расскажут его полную биографию. Кто его родители, откуда приехала бабушка и на ком он женился. Деревенский житель - это часть большой семьи.

Чаепитие с угощением

В городе «заходи на чай» - это просто пообщаться полчаса. В деревне эти слова означают накрытый стол. Хозяин выставит все, что есть: пироги, варенье, соленья и даже вчерашний суп. Если вы уйдете голодным, значит, оскорбите дом.

Медленный ритм жизни

В деревне никто никуда не торопится, поскольку местные знают, что погода все равно внесет свои правки в планы. Поэтому любые дела решаются спокойно, без лишней суеты.

Дорога по приметам

Объясняя маршрут, вам скажут: «За лесом свернешь, там сосна кривая стоит». Никаких названий улиц и номеров домов. Горожанин с навигатором в голове тут же заблудится, а местный ориентируется по деревьям и тропинкам как по карте.

Помощь без денег

Если у кого-то случилась беда - пожар или поломка техники, - на помощь прибежит вся деревня. Дело в том, что в глубинке работает простое правило: сегодня выручил ты, завтра спасут тебя. Брать плату за такую помощь считается стыдным.

Вещи на года

Деревенские не гонятся за модой. Им важнее, чтобы вещь служила долго и ее можно было починить прямо "на коленке" возле дома.

Погода

Городские жители воспринимают дождь как помеху, из‑за которой мокнут волосы и одежда. В то же время в деревне от погоды зависит многое: просохнет ли сено, не забуксует ли техника и не поплывет ли огород.

Умение молчать

В деревне люди могут долго сидеть рядом и не говорить ни слова. Для горожанина такая тишина кажется неловкой, хочется ее нарушить.

Работа как отдых

Выходных в деревне нет, поскольку местные жители постоянно чем-то заняты. Отдыхом тут считается не просмотр телевизора, а смена занятия: устал пилить - пошел полоть.

