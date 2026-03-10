Мешков под глазами нет - минутное упражнение, которое всегда помогает: мне 55, спасаюсь только этим

Быстрое спасение для опухших глаз

Многие знают эту проблему: утром смотришь в зеркало, а под глазами темные круги и припухлости. Никакой тональный крем не спасает, лицо выглядит уставшим и болезненным.

Есть быстрый и действенный метод, который приводит область вокруг глаз в порядок за несколько минут, передает "Хилти".

Почему появляются мешки под глазами

Прежде чем говорить о решении, стоит разобраться в причинах. Мешки и отечность не берутся из ниоткуда. Вот основные факторы, которые влияют на состояние кожи вокруг глаз:

Привычка щуриться на ярком солнце без очков. Из-за этого перенапрягается круговая мышца глаза.

Постоянный стресс. Он провоцирует отечность и темные круги.

Напряжение в шейном отделе. Сидячая работа, неудобные шарфы и куртки создают зажимы, которые мешают нормальному лимфотоку.

Ежедневная нагрузка на глаза: компьютер, документы, вождение, чтение.

Простой массаж для быстрого результата

Главный секрет красивых глаз без отеков - лимфодренажный массаж. Но утром на долгие процедуры времени нет. Этот быстрый комплекс, который занимает всего пару минут.

Перед началом на кожу нанесите скользящую сыворотку или крем. Это защитит нежную кожу от растяжения.

Расслабляем виски. Слегка приоткройте рот, подушечки пальцев положите на виски. Без сильного нажима сделайте 5-6 круговых движений. Это снимает первое напряжение, которое тянет кожу век.

Общий лимфодренаж. Пальцы поставьте на центр лба и мягко ведите их к вискам, затем спускйтесь к ушам и дальше вниз по шее до ключиц. Повторите три раза.

Работаем с носом. Указательные и большие пальцы поставьте на крылья носа. Круговыми движениями поднимайтесь вверх, к внутренним уголкам глаз. Делайте 5-6 повторов.

Здесь находится мышца, поднимающая крыло носа, ее расслабление помогает убрать отечность под глазами.

Нижнее веко. Если сыворотка впиталась, нанесите еще. Указательные пальцы поставьте под глаза и мягко ведите по нижнему веку от внешнего уголка к внутреннему. 5-6 медленных повторов.

Замыкаем круг. Пальцы положите на внешние уголки глаз. Медленно ведите по нижнему веку к внутреннему уголку, а затем по верхнему веку возвращаясь обратно к внешнему уголку. Это движение завершает лимфодренажный цикл. Повторяют 5-6 раз.

Поначалу последовательность может казаться сложной, но уже через несколько дней она выполняется на автомате и занимает не больше двух минут. Регулярность даст стойкий эффект: утром лицо выглядит свежим, а мешки и круги под глазами исчезают.

