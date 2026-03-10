Городовой / Полезное / Не сорта свеклы, а "скорострелы": завалят урожаем уже в первой половине лета – выбор агронома Ксении Давыдовой
Не сорта свеклы, а "скорострелы": завалят урожаем уже в первой половине лета – выбор агронома Ксении Давыдовой

Опубликовано: 10 марта 2026 19:16
Агроном назвала сорта ранней свеклы

Свекла традиционно созревает к концу лета или началу осени. Однако существуют сорта, способные порадовать дачника крупными корнеплодами уже в первой половине лета. Агроном Ксения Давыдова поделилась своими впечатлениями о двух ранних сортах свеклы.

Сорт «Браво» характеризуется неприхотливостью и не требует специфического ухода или плодородной почвы, что делает его оптимальным для культивирования в различных регионах. Масса корнеплодов достигает 800 граммов, а их сладкий и насыщенный вкус позволяет использовать свеклу в заготовках, супах и салатах.

Второй сорт – «Ая». Он считается одним из самых ранних, обеспечивая урожайность до 8 килограммов с квадратного метра. Корнеплоды этого сорта обладают медовым привкусом и демонстрируют отличную сохранность после сбора урожая до следующего сезона. Масса каждой свеклы может достигать 400 граммов. Она предназначена для выращивания даже в неблагоприятных климатических условиях.

Ранее мы рассказали, как проращивать семена перца в губке.

Автор:
Ксения Сафрыгина
Полезное
