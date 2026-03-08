Русский ответ Версалю: величественный Петергоф — дата открытия фонтанов в 2026 году

Туристы ждут открытия фонтанов в Петергофе — раскрываем дату

Петергоф - это знаменитый дворцово-парковый комплекс, расположенный на южном берегу Финского залива. Идея постройки принадлежит Петру I, вернувшемуся в свое время из Франции: императора настолько поразил Версаль, что он решил построить нечто подобное и в России. В наши дни Петергоф действительно часто называют "Русским Версалем", объект даже внесен во Всемирный список культурного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно туристы и жители Санкт-Петербурга с нетерпением ждут главного события весны - открытия фонтанов в Петергофе. Расскажем, когда состоится открытие в этом году.

Открытие фонтанов в Петергофе знаменует начало туристического сезона. В этот день здесь проходят театрализованные представления и концерты. В 2026 году открытие фонтанов запланировано на 16 мая. Гостей ждет следующая программа:

13.00 Начало театрализованного шоу у Большого Каскада;

14.00 Праздничная программа в парке.

Ежегодно открытие фонтанов связывают с какой-либо важной для Петербурга темой. Например, в 2019 году праздник посвятили 220-летию великого поэта Александра Пушкина - в тот год гости смогли насладиться спектаклем по мотивам произведений классика, а также увидеть театральные этюды из его жизни. В 2020 году темой стала 348-я годовщина со дня рождения основателя Петергофа - императора Петра Первого, а в прошлом году мероприятие посвятили воссозданию скульптурной группы «Самсон, разрывающий пасть льва» после утраты во время Великой Отечественной войны.

А вот о программе этого года пока информации нет. Но можно не сомневаться, что организаторы вновь устроят эффектное шоу на ступенях Большого Каскада. Посетителям рекомендуется приходить заранее, чтобы занять место поближе к сцене. Если не успели занять сиденье, то посмотреть шоу можно и на больших экранах - трансляция ведется в режиме онлайн.

Петергоф - один из самых посещаемых музейных комплексов в России. Его территория составляет более 400 га. На площади работают 176 водных сооружений и 32 музея. В экспозиции музеев посетители смогут увидеть 300 тысяч уникальных экспонатов, которые окунут в Петровскую эпоху и другие исторические периоды, а в самом парке полюбоваться фонтанами и покормить с руки практически ручных белок.

