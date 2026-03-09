Городовой / Город / Умерла Нинель Петрова: 102 года грации и души, ушедшей со сцены Мариинского
Умерла Нинель Петрова: 102 года грации и души, ушедшей со сцены Мариинского

Опубликовано: 9 марта 2026 08:30
Global Look Press / Daniil Ivanov / Russian Look
Петрова была ученицей знаменитой Агриппины Вагановой

7 марта на 102-м году жизни ушла из жизни народная артистка России, выдающаяся балерина Мариинского театра Нинель Петрова. Об этом сообщили в пресс-службе театра, выразив соболезнования близким и поклонникам творчества артистки.​

Ее героини всегда казались живыми: они переживали чувства, любовь, страдания, и зрители ощущали это в каждом выступлении.

Коллеги высоко ценили профессионализм Нинель Александровны и восхищались ее интеллигентностью, глубиной мышления и искренностью, отметили в театре.​

Петрова появилась на свет в 1925 году и училась у прославленной Агриппины Вагановой. В 1944-м она окончила Ленинградское хореографическое училище и сразу была принята в труппу Кировского театра, где выступала до 1968 года.

Ее выпускной спектакль ставил Леонид Якобсон — Петрова исполнила ведущую роль в «Ромео и Джульетте».​

Балерина стала первой, кто воплотила образы Нины в «Маскараде» и Фригии в «Спартаке», а также участвовала в создании «Вечной весны».

Завершив сценическую карьеру, Петрова посвятила себя преподаванию: она работала балетмейстером в ансамбле «Хореографические миниатюры» и вела занятия в Ленинградской консерватории, делясь опытом с молодыми танцовщиками.

Юлия Аликова
Город
