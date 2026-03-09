Антуриум цвести не перестанет: как ухаживать за цветком из магазина, когда пересадить и чем подкормить

Что делать с подаренным "мужским счастьем", чтобы адаптировался и продолжал цвести

Если вам подарили антуриум — считайте, что в доме поселился настоящий тропический красавец. В народе его называют «Мужское счастье». Чтобы он радовал яркими цветами нетолько в первые дни и недели, переехав из магазина, нужно знать несколько простых секретов. О них рассказали на канале Домадил.

Свет и место обитания

Антуриум любит яркий, но рассеянный свет. Прямые солнечные лучи ему противопоказаны — от них на листьях появляются жёлтые пятна. Если света мало, цветы мельчают и бледнеют. Лучше всего поставить горшок на восточное или западное окно.

Держите цветок подальше от батарей и кондиционеров. Оптимальная температура — 20–25 градусов, зимой можно чуть прохладнее, но не ниже 18. И никаких сквозняков!

Полив и влажность

Поливайте антуриум, когда верхний слой почвы просохнет. Лучше недолить, чем залить: от переувлажнения корни быстро загнивают. Вода обязательно должна быть отстоянной. Цветок обожает опрыскивания. В тёплую погоду можно утром и вечером брызгать на листья, но старайтесь не попадать на цветы.

Подкормка

Удобрять антуриум нужно не чаще одного раза в месяц. И тут важный нюанс: доза удобрения должна быть в два раза меньше, чем написано на упаковке. Цветок легче переносит недокорм, чем перекорм, — это защитит корни и сохранит здоровье растения.

Пересадка

После магазина поместите цветок в карантин. И не торопитесь пересаживать антуриум. Дайте ему пару дней привыкнуть к новому дому, просто опрыскивайте листья и почву утром и вечером.

Когда придет время пересадки, выбирайте неглубокий горшок с дренажными отверстиями. На дно обязательно насыпьте керамзит. Земля должна быть рыхлой и воздухопроницаемой — не утрамбовывайте её слишком сильно.

Взрослый антуриум пересаживают раз в 3–4 года. Если корни полностью заполнили старый горшок, берите новую ёмкость чуть большего диаметра, всего на пару сантиметров.

Угадываем настроение по листьям

Желтеют или сохнут — значит, что-то не так с уходом. Проверьте свет, полив, нет ли сквозняков.

Чернеют — возможно, перелив или слишком плотная почва.

Пятна — сигнал, что цветку некомфортно. Чаще всего проблема в неправильном поливе или освещении.

Следуя этим простым правилам, вы сохраните «Мужское счастье» здоровым и надолго продлите его цветение, уверяет автор.

