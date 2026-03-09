Как правильно готовить кальмаров: правила разморозки и точное время варки - мясо нежнее масла

Секреты нежных кальмаров

Кальмары давно перестали быть деликатесом и прочно обосновались на кухнях благодаря доступной цене и нежному вкусу. Их добавляют в салаты, супы и используют как начинку для выпечки.

Однако стоит немного передержать продукт на плите, как нежное мясо превращается в «резину». Важно точно знать, сколько времени занимает варка.

Разморозка и очистка

Переложите кальмары из морозилки на нижнюю полку холодильника на несколько часов. Если время поджимает, можно залить их слегка теплой водой на 30 минут. Размораживать их в горячей воде или микроволновке нельзя. После разморозки морепродукты следует почистить. Существует два основных подхода: горячий и холодный.

Первый способ

Тушки опускаем в горячую воду на 1 минуту, затем резко охлаждаем в ледяной воде. После этого пленка и кожица снимаются очень легко, но моллюск может немного потерять в упругости. Такие кальмары варятся всего 1 минуту.

Второй способ

Для него лучше использовать слегка недомороженные тушки. У края нужно поддеть пленку ножом и аккуратно стянуть ее «чулком». Процесс требует терпения, но мясо не подвергается лишнему нагреву. Варка таких моллюсков займет 2 минуты.

После удаления пленки необходимо вынуть прозрачную хорду (внутренний хрящ) и внутренности, а затем тщательно промыть тушку под холодной водой.

Как варить кальмаров

Доведим воду с солью до кипения, опускаем туда подготовленные тушки и засекаем ровно 2 минуты. После этого кастрюлю нужно сразу снять с огня. Также можно положить тушки в кастрюлю, залить водой, посолить и поставить на сильный огонь. Как только вода закипит, плиту следует выключить, а воду - слить.

Что делать, если кальмары переварились

Вернуть мясу мягкость уже не получится, но выбрасывать продукт не стоит. Можно пропустить жесткое мясо через мясорубку или измельчить в блендере. Готовая масса станет отличной основой для котлет, фарша или нежного паштета, сообщает «Едим Дома».

Ранее "Городовой" рассказал, как приготовить копченую скумбрию за 3 минуты.