Марганцовка для рассады - друг или враг? Агроном Давыдова объяснила на пальцах - важно для всех

Как использовать марганцовку без вреда для рассады

Многие дачники привыкли поливать рассаду марганцовкой. Но с этим порошком нужно обращаться осторожно, как с лекарством. Правильная доза лечит, а лишняя - калечит, подчеркнула агроном, выпускница ТСХА Ксения Давыдова.

Марганцовка (или перманганат калия) - это очень сильное вещество. Во влажной среде оно выделяет активный кислород, который убивает грибки и микробов.

Проблема в том, что кислород действует грубо. Поэтому использовать вещество нужно с умом.

Плюсы

У марганцовки есть важные преимущества. Во-первых, она отлично очищает семена и почву от заразы. Во-вторых, она слегка раскисляет землю, что нравится многим растениям. И в-третьих, это хорошая подкормка, ведь в ее составе есть калий и марганец, которые легко усваиваются ростками.

Минусы

Главный минус - если сделать раствор слишком крепким, он моментально сожжет корни. Если же поливать им слишком часто, грунт испортится. Он станет соленым и кислым, а полезные микробы в нем погибнут. Растение начнет болеть, потому что перестанет усваивать железо.

Обеззараживание семян

Часто болезни прячутся прямо на семенах. Чтобы их обеззаразить, нужен крепкий раствор (1 г на стакан воды).

Семена перцев, помидоров или огурцов кладут туда максимум на 20-30 минут. Держать дольше нельзя. Можно испортить семечко. После процедуры обязательно промойте их под краном.

Подготовка почвы

Землю для рассады тоже полезно пролить марганцовкой, но только до того, как вы посадили семена.

Здесь нужен слабый раствор(0,5%) - бледно-розовый, почти прозрачный. Лучше полить грунт горячей водой (+70°C) с этим порошком за пару дней до посева.

Почва должна успеть остыть и снова "задышать". Если посеять сразу в стерильную землю, росткам будет некомфортно.

Экстренная помощь при «черной ножке»

Спасать их нужно очень слабым раствором (0,2%) - чуть розоватой водой. Уберите погибшие растения, полейте здоровые под корешок и присыпьте почву песком. Постоянно так поливать нельзя!

«Марганцовка — хорошее дезинфицирующее средство. Для рассады она годится как "скорая помощь" при болезнях: важна точная дозировка, иначе вместо лечения получите ожог корней», - отметила агроном Ксения Давыдова.

Опасные ошибки

Никогда не лейте марганцовку в сухую землю. Сначала пролейте грунт простой водой, а через пару часов - слабым раствором.

Корни могут получать химический ожог. И еще одно важное правило: покупные цветные семена (в оболочке) замачивать нельзя. Производитель уже обработал их от болезней, а марганцовка просто смоет защитный слой.

